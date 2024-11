Kým sa dočkáme novej oficiálnej verzie, môžeš si čakanie spríjemniť aj takto.

Instagramová stránka @hymna_na_kazdy_den denne zverejňuje upravené verzie pôvodnej slovenskej hymny. Nová hymna oficiálne vyjde až na nový rok 1. januára, dovtedy ju ale môžeš počúvať v rôznych žánroch a štýloch.



Ako sme už informovali, nová verzia hymny nás bude stáť viac ako 46-tisíc eur. Ministerstvo kultúry sa na jej vyhotovení dohodlo s hudobníkom a producentom Oskarom Rózssom. Ten sa ku kritike od mnohých ľudí postavil po svojom.

Internetom koluje video, v ktorom sa prihovára ľuďom so slovami: „Už prestante písať, či ju budete alebo nebudete počúvať... Počúvajte Katarziu, počúvajte Dorotu Nvotovú. Krásnu hudbu, vašu liberálnu/dúhovú. Mňa to vôbec nezaujíma."



Ďalej pokračuje: „Ja tú hymnu nerobím pre vás. Vy ste stále nepochopili, že to nie je vaša hymna. A verte, že tých, pre ktorých ju robím, je podstatne viac, než je vás. Bez ohľadu na to, ako hlasno škriekate. Váš čas sa radikálne kráti. Tak prosím, zalezte do vašich dier."

Vďaka novému profilu na sociálnej sieti si môžeme vychutnávať hymnu v rôznych hudobných štýloch, od klasických úprav až po experimentálne žánre ako jazz, rock či elektroniku, pričom každý deň sa tu objaví iná interpretácia známej melódie obohatená obrázkami politikov vygenerovanými AI.

Profil rýchlo naberá na popularite a za krátky čas už stihol nazbierať takmer 2 000 followerov.