Zápasová výzva stále žije: Ondrík nazval organizáciu FNC smiešnou. Rytmus si myslí, že by s prehľadom vyhral

Herec je stále verný svojej organizácii a s filozofiou FNC sa nestotožňuje.

Ondrík a Rytmus na sociálnych sieťach stále rozoberajú výzvu na zápas v ringu. Organizácia Fight Night Challenge vraj podľa fanúšikov herca maže negatívne komentáre a Rytmus na Instagrame blokuje tých, ktorí si myslia, že sa zľakol. Ondrík je naďalej verný svojej organizácii Králi ulice.

Na poslednom galavečeri Fight Night Challenge 7 raper vyzval počas rozhovoru na zápas herca Milana Ondríka. Toho jeho výzva zaujala, avšak boxovať chcel bez rukavíc a pod záštitou Kráľov ulice. Rytmus reagoval s tým, že trvá na zápase v FNC a neodpustil si ani sarkastický komentár, ktorý na sieťach vyostril atmosféru.

„Že by sme za**bali box bez rukavíc iba bandáže namočené v lepidle, ponorené do skla, bez tenisiek bosí na žeravých uhlíkoch nech sa rozj*beme jak praví gentlemani. Samozrejme na evente, kde bude 5 000/10 000 ľudí, ne 200,“ okomentoval.

Do výzvy sa zapojili aj fanúšikovia

Niekto z Ondríkových fanúšikov mu na sociálnej sieti vyjadril podporu. „Myslím, že Ondrík odpovedal úplne slušne, ale v tvojom prípade sme dostali to, čo je u teba zvykom. Veľmi prízemnú odpoveď tváriac sa nad vecou,“ znel začiatok komentára.

Používateľ si myslí, že Rytmus chce súťažiť vo FNC, len kvôli peniazom. Zároveň si myslí, že Králi ulice sú známa organizácia, ktorá pravidelne vypredáva tribúny. FNC obvinil z toho, že pred zápasmi rozdávajú lístky, pretože ich ľudia nekupujú.

Názor Ondrík prezdielal na svojom účte: „Jeden slušný komentár aj ten na NFC vymazali,“ napísal. „A týmto ukončujem vaše smiešne FNC,“ dodal v ďalšom príbehu, Zároveň zdieľal aj to, že si má Rytmus blokovať tých, ktorí stoja na hercovej strane. Ten to vo svojom príbehu priznal a má na to vraj viaceré dôvody. Chce mať na svojom profile „čerstvý vzduch.“

Rytmus dal svojím fanúšikom priestor pýtať sa otázky. Myslí si, že by Ondríka s prehľadom porazil. „Nič proti nemu, je to pán herec. Ale po zápasoch s Gáborom, Marpom, Monstrom a rokoch tvrdých sparingov s relevantnými boxermi by padol po prvom útoku ako Moloch. Robím to cca 7 rokov,“ napísal.