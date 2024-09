Minulý týždeň sme informovali o zadržaní amerického rapera Seana „Diddyho“ Combsa. Dôvodom jeho zadržania boli obvinenia z obchodovania so sexom, z vydierania a z násilia s cieľom zapojenia obetí do prostitúcie. Odkedy sa raper nachádza v predbežnej väzbe, vychádzajú na povrch ďalšie znepokojivé informácie.

Legendárny raper Tupac bol dva roky pred svojou smrťou päťkrát postrelený počas lúpeže v Quad Studios na Times Square. V apríli rok po streľbe Tupac obvinil Diddyho v rozhovore pre časopis Vibe a tvrdil, že bol hlavným organizátorom celej akcie. Obaja boli totiž v tom čase kľúčovými aktérmi rapového sporu medzi východným a západným pobrežím v 90. rokoch.

Internetom sa šíria videá, v ktorých fanúšikovia Eminema nachádzajú narážky a obvinenia z ďalších káuz Diddyho. Podľa portálu Variety Eminem v skladbe Fuel Diddyho obvinil, že je priamo zodpovedný za smrť Biggieho a Tupaca. V singli Antichrist sa zmienil o videu, na ktorom Diddy napadol svoju bývalú priateľku Cassie Ventura a v skladbe Bad One spomína, že Combs nastražil výbušninu do auta Kid Cudiho, keď chodil s Cassie.

V súvislosti s vyšetrovaním vykonala FBI u rapera v marci tohto roka raziu v jeho domoch na Miami a v Los Angeles. Denník New York Post zverejnil správu od agenta, ktorý sa zúčastnil na jednej z prehliadok. Podľa správy mal hudobný magnát izby plné sexuálnych hračiek, bondage pomôcok, spodnej bielizne a skrytých kamier. Tieto kamery údajne používal na nahrávanie sexuálnych maratónov pod vplyvom drog. V jednom z domov mala FBI nájsť až 784 díld, čím sa na internete strhla vlna vtipných memečiek a tiktok videí.

V rokoch 1998 až 2009 sa celebrity dožadovali pozvania na Diddyho legendárne „White parties“, ktoré sa konali v jeho dome v East Hamptone. Na večierkoch sa podľa uniknutých záberov zúčastňovali celebrity ako Jay-Z a Beyoncé, Mariah Carey s manželom, pár Tommy Lee a Pamela Anderson, Kim Kardashian, Aretha Franklin, Leonardo DiCaprio, Martha Stewart či Ashton Kutcher. Pravidelným hosťom bola aj Paris Hilton.

Ľudia sa začali vracať k rozhovoru s Ashtonom Kutcherom z roku 2019. Ten na otázku moderátora, aby priblížil divákom dianie na večierkoch, odpovedal: „Mám toho veľa, čo nemôžem o našich parties povedať.“ Nič však podľa portálu PageSix nenasvedčuje tomu, že by Kutcher alebo ktorákoľvek z celebrít, ktoré sa v priebehu rokov zúčastnili na večierkoch, boli zapojení do akýchkoľvek údajných nezákonných aktivít.

Kimora Lee Simmons, Russell Simmons, Natane Adcock, Damon Dash, Aaliyah, Diddy, Jennifer Lopez, Lisa Zane, Billy Zane, Victor Matthews, Matthew Broderick, Sarah Jessica Parker, Andre Harrell and Veronica Webb at 'Puffy's Fourth of July' party on July 2, 2000 pic.twitter.com/XpkDdYcGbm