Ochutnali sme menu v študentskej jedálni na Mlynoch: študenti sa tam najedia chutne a lacno. Musia však zniesť dusno a dlhé rady

Vôňa výparov, potu a jedla sa mieša s vydýchaným vzduchom a dusnom prúdiacim zvonku. Poslušne sa staviame do radu a nenápadne nazeráme do tanierov ostatných. Zaujíma nás, čo študenti preferujú a z akej ponuky obedov si dnes vyberieme.

Krátko pred oficiálnym otvorením zimného semestra sme sa vybrali do centra študentského života. V Mlynskej doline sme ochutnali ponuku lacného denného menu pre študentov. „Do Eatu chodia jesť aj pracujúci ľudia z okolia,“ informovala nás naša kolegyňa, ktorá je zároveň stále študentkou vysokej školy. S vidinou lacného a chutného obeda sme teda do auta naložili posádku redakcie Refresheru a odfrčali zaspomínať si na študentské časy.

Stačí nevhodný pohľad či slovo a dovnútra sa nemusíme dostať

Vonku je príjemné slnečné počasie. Pri turniketoch na Mlynoch stretávame študentov, ktorí sa chystajú ubytovať, aj takých, ktorí majú túto zdĺhavú povinnosť už dávno za sebou. Pred vstupom do areálu sa ľudia „z vonku“ musia preukázať dokladmi na vrátnici. Trošku nás vyrušil prísny vrátnik. Z jeho vystupovania sme mali pocit, že stačí jeden nevhodný pohľad či slovo a dovnútra sa vôbec nemusíme dostať.

V minulosti si študenti na Mlynoch mohli vybrať z ponuky jedálne Eat & Meet alebo Venzy. Prevádzku druhej spomínanej skomplikovalo obdobie pandémie, kedy sa so stravníkmi po 13 rokoch rozlúčila prvýkrát. Svoje brány opäť otvorila v septembri 2022, nie však na dlho. Na konci letného semestra v roku 2023 ju definitívne zatvorili. Dôvodom kroku, ktorý zarmútil mnohých študentov, mali byť slabé zisky. „Príčinou je až 70 % pokles počtu vydaných jedál oproti situácii pred pandémiou. Univerzita plánuje vyhlásiť novú súťaž na tieto priestory. Veríme, že sa nám podarí nájsť nového partnera a Venza bude po lete pokračovať,“ informovali vtedy na Facebooku Internáty UK.

Nestalo sa tak. Ak vysokoškoláci ubytovaní na Mlynoch neuprednostňujú varenie, aj naďalej sú odkázaní na stravovanie v Eate. Reštaurácia nemá s výnimkou jedální situovaných priamo na školách prakticky žiadnu konkurenciu. Za rovnakú cenu sa totiž plnohodnotne nikde v okolí nenajedia. Nízku sumu za jedlo v Eate totiž študentom zabezpečuje dotácia vo výške 2 eur.

Či, či, čí, to je veľká vec, čevapčičičí.

Napriek tomu, že semester ešte nie je v plnom prúde, v jedálni je viac než dosť stravníkov. Vôňa výparov, potu a jedla sa mieša s vydýchaným vzduchom a dusnom prúdiacim z vonku. Poslušne sa staviame do radu a nenápadne nazeráme do tanierov ostatných. Zaujíma nás, čo študenti preferujú aj z akej ponuky obedov si dnes vyberieme. „Či, či, čí, to je veľká vec, čevapčičičí,“ robia si srandu študenti čakajúci v dlhom rade za nami, keď zistia, že v ponuke sú dnes aj známe podlhovasté fašírky so zemiakmi, horčicou a cibuľou.

Študenti sa plnohodnotne najedia aj za 3,5 eura

„Ako hodnotíte kvalitu jedla a ponuku v Eate?,“ prihovárame sa naopak páru stojacemu pred nami. Z ich odpovedí vyplýva, že sú na Mlynoch noví. „Sme ešte len prváci. Venzu sme nikdy nezažili,“ vysvetľujú. „Dotácia na jedlo je vo výške dvoch eur. Cena záleží aj od toho, čo si vyberieme. Za 3,5 eura sa tu dá v pohode najesť,“ hovoria.