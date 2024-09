V dnešnej dobe online zoznamiek a sociálnych sietí už na svojho životného partnera nenarazíš len tak v obchode. V Španielsku ale áno.

Nezadaní, najmä v mladom veku, sa stretávajú v španielskych reťazcoch supermarketu Mercadona, aby zažili filmové stretnutie so svojou životnou láskou. Stačí, keď navštívia vybraný supermarket vo večerných hodinách a dajú do košíka správne potraviny.

Zdroj: Pexels / Gustavo Fring

Tento trend podľa New York Post spopularizovala španielska komička Vivy Lin, ktorá spozorovala, že medzi 19:00 a 20:00 sa supermarket zaplní slobodnými ženami a mužmi. Trend s názvom dating hour v Mercadone onedlho zaplnil sociálne siete s videami nezadaných, ktorí preplnili pobočky supermarketu.

Keď teda niekto chce nájsť lásku, vloží si do svojho košíka obrátený ananás. Následne by sa mal vybrať do uličky s vínom. Akonáhle nájde niekoho, kto sa mu/jej páči a tiež má vo svojom vozíku ananás, môžu do seba „náhodne“ vraziť. Ak má nezadaný záujem o dlhodobý vzťah, nakupuje šošovicu. Ak však ide iba o one-night stand (tzv. jednorazovku), mali by mať v košíku hlávkový šalát.