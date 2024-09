Cena SMS za otvorenie článku je 3,50 € s DPH. Ako to funguje?

Ako odpovedala známa herečka na osobné otázky?

V najnovšej časti Close Friends nám na osobné otázky odpovedala sympatická herečka Janka Kovalčíková.



Janku môžete poznať aj z populárnej markizáckej šou Let´s dance, v ktorej v roku 2023 zvíťazila, z obľúbeného seriálu Dunaj, k vašim službám alebo z filmu Kavej. K nám prišla priamo z natáčania podcastu Mimóza, ktorý spolumoderuje s herečkou Lenkou Libjakovou. Spoločnosť jej robil aj psík, ktorého strážila svojej najlepšej kamoške.





V Close Friends sme opäť rozoberali zábavné, ale aj vážne témy. Janky sme sa pýtali na rodinné vzťahy, svokrovcov, rodičov, kariéru, vzťah k Slovensku a politickú situáciu. Čo by si mladá herečka želala pre slovenskú kultúru?



Čo jej robí najväčšiu radosť a čo ju naopak irituje? Ako sa jej zmenil život po Let´s dance a ktoré kamošky by so sebou zobrala na opustený ostrov? To všetko a oveľa viac sa dozvieš v Close Friends s Jankou Kovalčíkovou.