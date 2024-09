Tomáš Maštalír sa vyjadril aj k aktuálnemu dianiu v spoločnosti a kultúre.

Letná pauza v divadle sa skončila a herci sa vracajú opäť na javisko. Situácia v kultúre však nie je ideálna a svoj odpor k aktuálnemu dianiu vyjadrili viaceré známe osobnosti, ako napríklad Zuzana Fialová, Diana Mórová, Richard Stanke či Tomáš Maštalír.

Maštalír sa najnovšie pre Denník N vyjadril aj o téme práv queer ľudí. Podľa neho je „téma LGBTI komunity zneužívaná propagandou“. Tvrdí, že niektorí ľudia z pozície „normálnej sexuality“ sa cítia nadradene a myslia si, že majú právo rozhodovať, zakazovať a obmedzovať ľudí.

Zdroj: Refresher/Gabriel Kotrha

V rozhovore prezradil aj situácie zo svojho súkromia, a to ako tieto veci vníma on z pohľadu rodiča: „Budem osobný. Mám dve dcéry, ktoré sú maličké. Milujem ich tak, ako každý rodič miluje svoje deti. Ak dospejú a prejaví sa ich sexualita a jedna z nich príde a povie, že má bližšie k rovnakému pohlaviu, mám ju dať liečiť? Začnem ju mať menej rád alebo jej to zakázať?“

Divadelné prázdniny sa skončili 4. septembra a herci sú pripravení trvať na svojich podmienkach. Tou hlavnou je odstúpenie ministerky kultúry Šimkovičovej a Lukáša Machalu.