Slovan dnes čaká zápas play off Ligy majstrov. V prípade výhry si na účet pripíšu najvyšší bonus v histórii

Sily si zmerajú už v stredu s FC Midtjylland z Dánska.

Slovan Bratislava čaká významný kvalifikačný zápas Ligy majstrov. Ak sa belasým podarí v play off uspieť proti Dánom, tím získa niekoľkomiliónový bonus, informuje o tom sport.aktuality.sk. Zápas sa uskutoční dnes – v stredu o 21:00 h.

S dánskym Midtjyllandom si sily zmerali už minulý týždeň a zápas skončil remízou. Finálové derby sa medzi tímami uskutoční už 28. augusta na Tehelnom poli v Bratislave. Futbalista Kucka sa pre klubovú televíziu vyjadril, že nadchádzajúci zápas bude zápasom tridsaťročia.

Milióny majú isté aj v prípade výhry

Ako píše portál, pre belasých sa jedná v prípade úspechu o najvýnosnejší zápas. Ak vyhrajú, pripíšu si na účet až 18,62 milióna eur. Doteraz najväčšiu sumu mohli získať za zápas rovnakého rázu pred 10 rokmi, vtedy by za úspech v Lige majstrov zinkasovali 8,6 milióna eur.

Ak by sa domácim nepodarilo uspieť, môžu počítať aspoň so 4,29 miliónmi eur. Túto sumu získajú tímy, ktorým sa v play off Ligy majstrov nepodarí zvíťaziť.