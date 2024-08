Marvel oživuje ďalšiu obľúbenú postavu. Na obrazovky sa vráti zloduch z Avengers

Ultron, ktorý bol zdanlivo zničený v Avengers 2, sa objaví v novom spin-offe série WandaVision.

Výroba seriálu s neoficiálnym názvom Vision Quest by sa mala začať v roku 2025, informuje Hollywoodreporter. Oficiálny názov však zatiaľ nemá. Seriál má byť treťou časťou trilógie, ktorá sa začala minisériou WandaVision a bude pokračovať seriálom Agatha All Along, ktorého premiéru môžeš očakávať v septembri na Disney+.

James Spader sa vráti ako Ultron v seriáli "VISION".



Vydanie v roku 2026 na Disney+



Ultron bola umelá inteligencia, ktorú vytvoril Tony Stark, aby fungovala ako obranný program, ale namiesto toho sa obrátila proti ľudstvu. Prvýkrát sa objavil vo filme Avengers: Age of Ultron, ale na konci filmu bol zničený. Nie je teda jasné, ako sa vráti a aký vzťah bude mať s Visionom, ktorého vytvoril a ktorý sa nakoniec obrátil proti nemu. Fanúšikovia si budú musieť počkať na rozuzlenie. Podľa sa Theplaylist.net odhaduje, že do kín by sa mal dostať v roku 2026.

Očakáva sa totiž, že sa vráti Paul Bettany, ktorý si zopakuje svoju úlohu Visiona, androida, ktorý sa zamiloval do Scarlet Witch a potom ho zničil Thanos v Avengers: Infinity War. Vo WandaVision sa potom vrátil vďaka mágii a sile smútku ako prebudovaný android, nie však v rovnakej podobe.