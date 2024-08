Cena SMS za otvorenie článku je 3,50 € s DPH. Ako to funguje?

Svadba, vzťahy, minulosť. Čo v týchto oblastiach Emu čaká, ukážu karty.

Prinášame ti nepredvídateľný rozhovor Emy Lacovej s jasnovidkou Gertou o témach budúcnosti a veciach tak trochu medzi nebom a zemou. Navyše sa môžeš dozvedieť aj niečo o svojom vlastnom osude.

Kedy Emu požiada jej priateľ Honza o ruku? A čo bude s jej priateľstvom s Adamom Slaytiiinou a Tadeášom Kuběnkom? To všetko zistí veštkyňa Gerta za pomoci kyvadla a pohľadu do svojich tarotových kariet.

Nezabudni však, že tento formát je najmä o zábave a veštenie nie je žiadna veda. Nemal by si preto veriť všetkému. Prinášame ti uvoľnenú reláciu, v ktorej sa dozvieš to, čo možno ani naši hostia o sebe nevedia. A to ostatné je už skvelá šou s nadpozemskou atmosférou.



Čo všetko o osude Emy prezradili karty a kyvadlo? Nenechaj si ujsť túto epizódu.