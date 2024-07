Syn Brada Pitta a Angeliny Jolie mal dopravnú nehodu na bicykli. Skončil v nemocnici, pri zrážke nemal prilbu

Pax Jolie-Pitt má 20 rokov a je 4. najstarším dieťaťom páru. Dokopy ich majú šesť.

Syn Angeliny Jolie a Brada Pitta Pax Jolie-Pitt je v nemocnici po dopravnej nehode. Podľa informácií portálu TMZ utrpel úraz hlavy po tom, čo sa na elektrickom bicykli zrazil na križovatke s autom. Presný rozsah zranení zatiaľ nie je známy.

Kolízia sa stala v dôsledku toho, že Pax nestihol zabrzdiť. Bol v pruhu áut, ktoré prechádzali na zelenú. Semafor však zmenil farbu na červenú, auto pred ním zabrzdilo, cyklista nezabrzdil včas a narazil do zadnej časti auta.

Ako informuje portál, vodič auta zotrval na mieste nehody do príchodu záchranných zložiek. Pax nemal ochrannú prilbu, a preto utrpel zranenia hlavy. Údajne sa tiež sťažoval na bolesť v boku. Zranenia podľa všetkého nie sú príliš vážne a 20-ročného syna hviezdneho páru by mali čoskoro prepustiť do domácej liečby.