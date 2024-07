Narodeninový špeciál od Mäsokombinátu obsadí tento piatok celú „veľkú trojku“. Podľa svojho hudobného vkusu môžeš navštíviť stage v Bohéme, Temnom OST Blocku aj Kácečku

„Go big or go home!“ Tak nejako by sa dalo opísať podujatie, ktoré si pri príležitosti svojich narodenín pripravil známy label Mäsokombinát, organizujúci obľúbené hudobné akcie. Pod jeho menom sa zomlelo už veľa populárnych akcií, no tentoraz si pripravil niečo naozaj špeciálne.

Príspevky na socials nás hneď vyviedli z omylu, že pôjde o klasickú párty. Narodeninový špeciál bude niečo ako malý multižánrový festival v Koridore Prior, kde to 19. júla o 18.00 h vypukne. Čaká ťa 30 živých vystúpení, DJov a kapiel až na 5 stageoch.

Od 18.00 do 22.00 bude priamo v Koridore Prior vonkajší stage, kde budú vystupovať rôzne kapely. V tom istom čase si budeš môcť užiť západ slnka na terase Kácečka za sprievodu DJ setov. No o dvadsiatej druhej sa poriadna párty ešte len začína. Zábava sa po dvadsiatej druhej presúva na 3 ďalšie stage.

Bohéma – House a Disco DJ sety

Temný OST Block – Baile Funk, UK Garage, Trance a Techno

Kácečko sála – Black Metal kapely, UK Garage a Drum & Bass



Všetky DJ sety budú navyše 360°, čiže si hudbu užiješ doslova z prvého radu.

Základný lístok stojí aktuálne 10 €, no pokiaľ chceš podporiť Mäsokombinát alebo prispieť na dobrú vec, môžeš si zakúpiť lístok aj za 25 €. Tak čo, vidíme sa?