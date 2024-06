Prinášame ti TOP 6 najlepších jedál na svete. Slovensko sa v prvej stovke umiestnilo hneď dvakrát

Server Taste Atlas si pripravil ďalší gastro rebríček. Tentoraz sú to najlepšie jedlá sveta.

Taste Atlas pravidelne prichádza s rebríčkami z gastra. Tentoraz zverejnil výber sto najlepších jedál na svete. V celkovom zozname sa umiestnilo aj Slovensko, a to s obľúbenými bryndzovými haluškami na 57. priečke a s kapustnicou na 80. mieste. O niekoľko miest pred nami sú Česi, ktorí s klasickou cesnačkou obsadili 50. miesto. My sme zo zoznamu vybrali prvých šesť najlepších jedál sveta. A aké to sú?

6. Khao Soi

Táto kokosová polievka je typické jedlo v severnom Thajsku. Základom je ľahko pikantný vývar, ktorý kombinuje kokosové mlieko a červenú karí pastu. Podáva sa s vaječnými rezancami a mäsom podľa výberu – kuracie, hovädzie alebo bravčové. Pokrm potom zavŕšia chrumkavé vyprážané rezance a nasekaný koriander. Zvyčajne sa podáva s limetkou, čili, so zaváranou kapustou a šalotkou.

Zdroj: Wiki Commons/Takeaway

5. Guotie

Čínske knedličky guotie sú variantom známej čínskej knedle jiaozi. Typické severočínske knedličky sú plnené mletým bravčovým mäsom, čínskou kapustou, jarnou cibuľkou, zázvorom, ryžovým vínom a olejom zo sezamových semienok. Špecifická textúra sa dosiahne špeciálnou metódou prípravy pokrmu. Medzitým, čo sa dno knedličky smaží, pridáva sa do panvice malé množstvo tekutiny. Panvica sa potom prikryje, čím sa knedľa s náplňou naparí. Tvar knedličiek by mal byť dlhý a rovný. Zvyknú sa podávať s omáčkou.

Zdroj: Flickr/Andrea Nguyen

4. Pizza Napoletana

História tejto pizze siaha až do 18. storočia, keď ju opísal taliansky kuchár, spisovateľ a filozof Vincenzo Corrado. Ikonický pokrm je vytvorený iba z niekoľkých ingrediencií. Pizza je charakteristická tenkým cestom a nafúknutými okrajmi s pripálenými škvrnami.

Zdroj: Pexels/Rene Strgar

3. Phat kaphrao

Thajský vyprážaný pokrm sa najčastejšie robí z mletého hovädzieho mäsa, môžeš sa však stretnúť aj s radom iných variantov, napríklad z morských plodov. Pochúťka je doplnená bazalkou, šalotkou, cesnakom alebo čili papričkami a dochutená sójovou omáčkou, cukrom a rybou omáčkou. Podáva sa s ryžou a vyprážaným vajcom.

Zdroj: Wiki Commons/Takeaway

2. Roti canai

Tradičná placka z múky, vody a prepusteného masla ghí je spojená s Malajziou a okolitými krajinami. Recept do Malajzie údajne priniesli indickí robotníci, ktorí sa tam sťahovali. Pokrm má jedinečnú textúru, tá vzniká skladaním cesta. Najčastejšie sa placka podáva ako príloha ku karí.

Zdroj: Flickr/Alpha

1. Picanha

Najlepším jedlom sveta sa stal brazílsky steak Picanha. Tento kus hovädzieho mäsa je veľmi obľúbený a vyžaduje si dôkladnú prípravu. Najskôr sa griluje a potom po vláknach nakrája, najčastejšie sa tak používa na špízy. Picanha musí byť dokonale prepečená, pretože obsahuje málo tuku. Kvôli zlému prepečeniu by mäso mohlo byť pri podávaní veľmi tvrdé.