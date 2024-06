Misha z Mishových šíleností bol ako 11-ročný sexuálne zneužitý. Preslávil sa hitom Já miluju Minecraft

Jedna z jeho skladieb má na Youtube takmer 100 miliónov pozretí. Mladý spevák najnovšie šokoval verejnosť, keď oznámil, čím si v detstve prešiel.

Málokto nepozná hity ako Minecraft Song či Pokemon Go Song. Misha, civilným menom Michal Florian, mal vtedy iba 9 rokov a jeho skladby sa stali virálnymi. Hit o hre s pokémonmi dosiahol takmer sto miliónov pozretí a stal sa známym aj pre svetových youtuberov, ako sú PewDiePie a IShowSpeed, ktorí naň reagovali vo svojich videách.



Kanál spravovala samotná „detská hviezda“ Michal aj jeho starší brat Oldřich Tristan Florian. Ich dielo sa stretlo s tisíckami reakcií, Misha však pre skladby čelil aj veľkej kritike.

Nedávno sa na svojom Tiktoku zdôveril fanúšikom, že bol v 11 rokoch sexuálne zneužitý. Povedal, že sa s osobou, ktorá ho mala zneužiť, zoznámil na internete. „Často sa pýtam, či na mňa niekedy myslí a či sa pre to cíti previnilo,“ povedal dnes už 17-ročný Misha.

Podľa všetkého išlo o niekoho zo zahraničia. „Uvedomil som si, že všetko zlé je na niečo dobré, asi by som nevedel po anglicky, keby som ho v živote nestretol,“ uviedol. Svoju nepríjemnú skúsenosť sa rozhodol vyjadriť aj v piesni, ktorú naspieval v angličtine. Vraj pri jej písaní myslel na budúcu ženu muža, ktorý ho mal zneužívať.

„Ona si bude myslieť, že ho pozná dobre, ale zrejme nikdy nebude vedieť o mne a o tom, čo urobil,“ hovorí Misha. V preklade textu novej piesne spieva: „Ahoj, už je to nejaký čas. Povedz mi, hovorí ti, že si taký sladký? Tvoje oči rozžiaria jej úsmev. Stavím sa, že si jej nikdy nepovedal o mne. Hovor pomaly, ona to môže vedieť, uisti sa, že si opatrný. Život je na h*vno. Taký sám, ja viem, že to vieš. Cítiš sa však niekedy previnilo, keď ležíš vo svojej posteli?“