Čo hovorí plastická chirurgička na zákroky Dary Rolins, Zdeny Studenkovej či účastníčok Ruže? Takto budeš vyzerať vždy dobre

Sleduj, ako vyzerali známe tváre v minulosti

Do nášho štúdia zavítala odborníčka a plastická chirurgička doktorka Miroslava Lopatková. Jej úlohou bolo reagovať na viac či menej známe premeny nielen celebrít.



Okrem toho, že okomentovala zákroky, ktoré podstúpili, nezabudla do videa vniesť svoj názor a prezradila, na čo by mala každá žena pamätať.



Sleduj skvelé video, v ktorom uvidíš napríklad mladú Daru Rolins, Zdenu Studenkovú či Jozefa Vajdu. Prečo je podľa doktorky Zuzana Plačková príkladom skvelej premeny či ako v minulosti vyzerala ospevovaná Bella Hadid? To sa dozvieš kliknutím na tlačidlo PLAY.