Kollárova partnerka prehovorila o bitke na grilovačke: „Neustále mi nadávali, že som pi**.“ Vulgarizmy padali aj na adresu detí

Na rodinnej grilovačke u Borisa Kollára sa medzi mamičkami strhla bitka. Mamičky Barbora Richterová a Vanessa Hrubovčáková prišli údajne na oslavu bez pozvania a vyprovokovali roztržku s Laurou Vizváryovou, ktorá momentálne s expredsedom parlamentu žije. Fyzickú potýčku potvrdil aj sám Kollár. Pre portál Topky sa najnovšie ku konfliktu vyjadrila aj údajne napadnutá Laura.

Hlavným problémom vraj bola Barbora Richterová, ktorá sa podľa Lauriných slov dostala do domu bez pozvania. „Prosila Borisa o 15-minútové stretnutie s niekým z jeho ľudí. Nechcela upresniť, o čo ide. Tak jej Boris povedal, že nech príde o 18.00 na tých 15 minút,“ opísala Laura to, ako prišla Barbora do domu.

Hrubovčáková jednému z Borisových synov vraj vulgárne vynadala

„Celý čas sme stáli pri atakoch z jej strany a je to tak aj dnes pri Borisovi. Našťastie sme dostatočne silní na to, aby sme sa nechali vyprovokovať od osoby, ktorá presne vie, čo robí. Mňa netrápi, či sa snažila nás dvoch rozdeliť. Lebo tak či tak, škodí iba sama sebe. Ja viem, kto som,“ opisuje Laura údajnú agresivitu Borisovej expartnerky. Počas večera podľa jej slov okrem slovných urážok padli aj kopance a jedno z detí vraj zo stresu dostalo panický atak.

„Neustále mi nadávali, že som pi**, že som škaredá, že som neplodná,“ priblížila Vizváryová urážky. Zároveň pre Topky povedala, že vulgarizmy padali aj na účet detí. „Jedno z maloletých detí sa nám sťažovalo, že Vanessa Hrubovčáková mu povedala, že je ko**t.“ Podľa jej slov mamičky nechceli odísť ani na výzvy Kollára.

Vanessa Hrubovčáková údajne deťom nielen vulgárne nadávala, ale aj urážala ich vzhľad. „Dokonca aj veľmi nepekne komentovala výzor nášho 10-mesačného synčeka Abnera. A to aj pred Borisom a spomínanou druhou ‚mamičkou‘. To už bolo naozaj nemiestne,“ dodala. Laura Vizváryová sa na základe eskalácie konfliktu rozhodla roztržku riešiť súdnou cestou a podala trestné oznámenie.