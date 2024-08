„Mala si sa zostať k**viť v Grécku!“ Slováci sa podelili o najhoršie veci, ktoré na nich vytiahli partneri počas hádky

Bývalé vzťahy vedia niekedy v tých súčasných napáchať veľkú škodu. Nie nadarmo sa hovorí, že ak chceme žiť v prítomnosti, nemali by sme sa vracať k minulosti. Inak sa to môže skončiť podobne, ako príbehy v tomto článku.

Hádky prežívame vo väčšej či menšej miere v každom vzťahu. Niektoré sa viac podobajú vážnemu rozhovoru a v závere dvaja prídu na rozumné riešenie, iné vyeskalujú do poriadneho „rošamba“.

Moji priatelia so mnou vedú často rozhovory o svojich problémoch a ja ich vždy rada vypočujem a ak chcú, aj im poradím. Nedávno sme s kamarátkami riešili práve tému hádok vo vzťahoch. Všimla som si, že v mnohých príbehoch, o ktoré sa podelili, sa opakovala jedna zaujímavá vec.

Je to návrat do minulosti. Ľudia si často odkladajú veci, ktoré ich ranili, do pomyselnej zásuvky vo svojej hlave. Keď potom príde na rad hádka, emočné vypätie a nebodaj náhodou pocit, že hádku človek prehráva, siahne do nej a začne listovať v záložkách. No a potom, ako dýku do chrbta, vytiahne príbeh z minulosti, ktorý toho druhého položí na lopatky.

Toto síce podľa môjho názoru nie je vôbec správny postup, no po istom čase, keď sa situácia upokojí, môžu byť tieto príbehy poriadne vtipné. Presvedčili nás o tom aj respondenti v našej ankete na Instagrame.

V nej sme zisťovali, aké najhoršie veci na našich čitateľov vytiahli ich partneri alebo partnerky počas hádky.

Mená v článku nie sú skutočné, nakoľko väčšina respondentov chcela zostať v anonymite. Redakcia ich identitu pozná.

Mala si sa zostať k**viť v Grécku

Prvý príbeh, ktorý sme vybrali, rozpráva Sandra. Ešte predtým, ako sa dala so svojím priateľom dokopy, rozhodla sa s kamoškou absolvovať dovolenku v Grécku. S jej terajším priateľom si toho času iba písali a podľa jej slov bol ich vzťah iba na rovine flirtovania.

„Na dovolenke sme si ale povedali, že si to ideme užiť a s kamoškou sme zavítali jeden večer aj do lokálneho klubu. Po niekoľkých drinkoch a tancoch na parkete sme sa ocitli na ceste k nejakým Grékom domov, na afterparty, kde sa to trocha vymklo spod kontroly. Bola to divoká noc a užili sme si to tam spolu viacerí,“ opisuje Sandra.

Dodáva, že napriek tomu, že s jej priateľom vtedy ešte nič nemala, po príchode domov sa cítila previnilo. To ju dohnalo až k tomu, aby sa mu s tým, čo sa na dovolenke udialo, zdôverila.

„Zároveň som mu sľúbila, že vo vzťahu budem verná a, že pokiaľ budeme spolu, nič podobné sa nikdy nestane. Ani on nebol predsa svätý a vedel si poriadne užiť. Dnes sme spolu už štyri roky a ako to už vo vzťahoch býva, sem tam sa aj trochu pohádame,“ hovorí naša respondentka.

Ilustračný obrázok. Zdroj: Canva

K hádke medzi Sandrou a jej partnerom došlo aj pred pol rokom, keď sa podľa jej slov pochytili za „totálnu hovadinu“. Všetko vzniklo z nevinného podpichovania. Napokon to vyústilo do toho, že mu Sandra povedala, že bez neho mala v živote menej stresu.