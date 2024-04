Som ženatý a zistil som, že som gay: Adam podvádza svoju ženu na Grindri, Jozef má dieťa a zamiloval sa do svojho kolegu v práci

Rozprávali sme sa s mužmi, ktorí časť svojho života prežili vo vzťahu so ženou, no zistili, že majú inú orientáciu. Veľa z nich má deti, no keďže zverejnili svoju skutočnú orientáciu, prestala sa s nimi rozprávať najbližšia rodina.

Život diskriminovanej LGBTI komunity nebol nikdy ľahký. Ich existenciu mnohé spoločnosti kritizovali, spochybňovali či dokonca zakazovali. Niektorí homosexuáli sa oženili, pretože to bola jediná spoločensky akceptovateľná možnosť ich existencie. Iní sa zasa oženili pre to, aby mohli mať deti. Ešte aj v súčasnosti je spoločnosť založená na heterosexuálnych vzťahoch. Preto sa môže stať, že ľudia zistia svoju reálnu sexuálnu orientáciu až po sobáši so ženou.

Mená respondentov sme zmenili kvôli ochrane údajov.

Martin má 49 rokov a hovorí, že sa so svojou exmanželkou zosobášili, keď mal 19: „Chodili sme spolu už tri roky. Po dovŕšení dospelosti tak naše rodiny očakávali nejaký posun. Stále sa pýtali, kedy sa zoberieme a najmä kedy budeme mať deti. V tej dobe bol dlho nezadaný muž už starý mládenec. Martin pre Refresher spomína, že na nich rodina veľmi tlačila a nakoniec svoju partnerku požiadal o ruku.

Pri sexe však Martin cítil pocit prázdnoty a vedel, že niečo nie je v poriadku. Hovorí, že sa jeho žene nepodarilo otehotnieť viac ako dva roky, aj keď boli obaja zdraví. „Keď som začal skúmať, čo so mnou nie je v poriadku, všímal som si, že ma pri pozeraní porna oveľa viac vzrušuje muž ako žena. Keď som si pri sexe namiesto svojej vtedajšej manželky predstavil muža, moje vzrušenie vzrástlo o 100 %.“

Keď si Martin začal pri sexe predstavovať muža, jeho manželka vraj otehotnela do dvoch mesiacov. „To ešte viac prehĺbilo moje zmiešané pocity o tom, či nemôžem byť náhodou gay.“ Martin hovorí, že vie, ako funguje pohlavný styk, a že jeho predstavy nemajú pravdepodobne žiadnu spojitosť s rýchlejším otehotnením, no má pocit, že začal oveľa lepšie fungovať ako muž. Nakoniec sa s partnerkou rozviedol a dieťa vychovával v striedavej starostlivosti so svojím priateľom.

V článku sa dozvieš, aké príbehy nám porozprávali ďalší homosexuáli. Dočítaš sa, čo sa stalo Jozefovi, keď sa priznal partnerke s tým, že je gay, a rovnako aj to, že niektoré priznania sa nemusia skončiť drámou. Filip sa nám priznal, že vedie dvojitý život a je veľmi spokojný. Tieto vzťahy vysvetľuje v článku aj psychológ.

Po priznaní orientácie sa mu rozpadol celý život

Jozef zažil vo svojom živote veľa zlého, no hovorí, že sa snaží postaviť znova na nohy a začať odznova. „Mal som priateľku, s ktorou sme si naozaj rozumeli a mali sme pekný vzťah. Boli sme spolu už desať rokov, keď sa stala tá zásadná vec. Zmenil som prácu a do nového kolektívu som príliš nezapadol. Jediný kolega, s ktorým som mal kamarátsky vzťah, bol Robo. Vedel som, že je gay, ale nevadilo mi to. Raz na teambuildingu sme sa dosť opili a pobozkali sme sa. Stopol som to a išiel som sa do kúpeľne opláchnuť. Hovoril som si, že to, čo som urobil, bolo šialené, a nenávidel som sa za to.“

Teambuilding podľa Jozefa trval štyri dni a počas nich sa snažil Roba celý čas ignorovať. „Modlil som sa, nech sa táto nočná mora už skončí a ja pôjdem domov. Posledný večer som len sedel v izbe a nechcel som sa s nikým rozprávať. Zrazu mi zaklopal na dvere Robo a chcel si vysvetliť situáciu.“



Robo sa mu vraj priznal, že sa do neho zamiloval a bude chápať, keď sa s ním už nikdy nebude chcieť rozprávať. „Po dlhom rozhovore som však začal cítiť niečo, čo som nikdy dovtedy nezažil. Začal som sa na neho pozerať inak ako predtým. Cítil som zrazu náklonnosť.“

Jozef hovorí, že keď sa vrátili z teambuildingu, snažil sa na všetko zabudnúť a žiť svoj život. V práci to podľa neho išlo úplne normálne, aj keď sa s Robom už toľko nerozprávali. Keď však po pol roku Jozef zistil, že je jeho priateľka tehotná, zľakol sa. „Z nevysvetliteľných dôvodov som nadobudol pocit, že už nie je cesty späť a musím s ňou ostať do konca života. Prišiel som za Robom a povedal som mu novinku o