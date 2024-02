V obchode sa prechádzali komparzisti a z hotela nás nepustili na ulicu. Jozef Zelizňák rozpráva o svojej ceste do KĽDR (Rozhovor)

Jozef Zelizňák je vášnivým cestovateľom a dušou cestovnej kancelárie BUBO od roku 1996, keď s ňou pod vedením mladého medika Ľuboša Fellnera absolvoval ako mladý študent škandinavistiky svoju prvú cestu za polárny kruh.

„Keď sme po dvadsiatich hodinách vlakom dorazili z Číny, uvedomili sme si, že od tejto chvíle neexistuje nikto, kto by o nás v tejto krajine niečo nevedel.“

Po desiatich rokoch práce sprievodcu vo východnej Ázii zorganizoval v roku 2005 prvú cestu Slovákov a Čechov do KĽDR. Priznal, že práve z návštevy KĽDR mal ešte niekoľko mesiacov flashbacky či nočné mory. Odvtedy sa tejto krajine neprestáva venovať a v spolupráci s ďalšími sprievodcami BUBO previedol krajinou viac než dve stovky turistov. V marci 2020 sa Severná Kórea pre turistov opäť zatvorila a zatvorená zostáva dodnes. O to zaujímavejšie je nahliadnuť do toho, čo sa v tejto neuveriteľnej krajine deje za oponou. Hovorí sa, že lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť. Preto nás v Refresheri zaujímalo, aký je skutočný život v tejto krajine, aké sú jeho dojmy z cesty, čo ho najviac prekvapilo a prečo má doteraz z návštevy KĽDR rešpekt.

Aká je z vášho pohľadu Severná Kórea?Je celkom iná ako všetky ostatné štáty. Musím povedať, že som nikde inde nezažil ten pocit stiesnenosti, totálnej kontroly a zmätenosti, čo ten režim pred človekom hrá a čo je pravdepodobná realita. Po návrate zo Severnej Kórey som mal ešte niekoľko mesiacov nočné mory alebo flashbacky v spánku, ktoré ma tam stále vracali, a bez toho, aby som si to uvedomoval, mi mozog tú cestu a návštevu nejaký čas spracúval. Myslím, že to, aká je, reálne nikto nevie. Treba povedať, že aj my často máme pri hodnotení jednostranné informácie. Môžeme si len skladať z tej mozaiky drobných informácií a z toho, čo vidíme, keď tú krajinu navštívime. Ukazujú nám totiž len to, čo oni chcú, aby sme videli.

BUBO priviedlo prvých Slovákov aj na najvyššiu horu KĽDR Mt. Paektu. Zdroj: Ľuboš Fellner

Ako prebiehal váš vstup do Severnej Kórey?V súčasnosti je Severná Kórea úplne zavretá. Je to tak v podstate od covidu a nemyslím si, že je predpoklad, že by sa v najbližších mesiacoch otvorila. V roku 2005 som hľadal cesty, ako sa tam dostať, no v tom čase sa dali víza získať len na severokórejskej ambasáde v Prahe. Je veľmi nízka šanca, že vízum získate, ak vás tam nepozvali z nejakých konkrétnych dôvodov.