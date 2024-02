Účasť Izraela na Eurovízii mnohí kritizujú. Zastupovať ho má speváčka, ktorá žila 13 rokov v Rusku

„Brutálna vojna v Gaze“ je podľa mnohých pádnym dôvodom, pre ktorý by mali Izrael z Eurovízie vylúčiť.

Na tohtoročnej Eurovízii vo švédskom Malmö by mala Izrael reprezentovať mladá, iba 20-ročná Eden Golan. Speváčka si postup do súťaže zabezpečila v celoštátnom kole s piesňou I Don’t Want to Miss a Thing od Aerosmith. Účasť Izraela na podujatí je však otázna, píše The Independent.

Golan svoje vystúpenie venovala izraelským rukojemníkom, ktorých Hamas drží v Gaze. Aktuálny konflikt v Gaze je však dôvodom, ktorý ohrozuje účasť Izraela na medzinárodnej speváckej súťaži. Izraelská armáda od jeho začiatku ničí úzky pás zeme obývaný Palestínčanmi a pri jej útokoch prišlo o život mnoho civilistov.

Proti účasti Izraela sa verejnosť búri

Nesúhlas s účinkovaním Izraela verejnosť dáva najavo otvorenými listami a výzvami, v ktorých žiada vylúčenie krajiny zo súťaže. Nespokojnosť vyjadrilo aj viac ako tisíc hudobníkov vo Švédsku. „Brutálnu vojnu v Gaze“ v otvorenom liste považujú za pádny dôvod, pre ktorý Izrael na Eurovízii nemôžu podporiť.

Speváčka, ktorá by krajinu na súťaži mala reprezentovať, sa síce narodila v Izraeli, no 13 rokov svojho života s rodinou prežila v Rusku. „Narodila som sa v Izraeli a skutočne doma sa cítim len tu. Nie je nič, čo by ma na svete potešilo viac ako reprezentovať náš národ tento rok na Eurovízii,“ povedala.