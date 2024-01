Jeremy Renner je rok po nehode naspäť na pľaci, ale z herectva je nervózny

Museli mu vyrobiť hrudný kôš z kovu. Ako pokračuje hercovo zotavovanie len rok po tom, čo ho prešiel snežný pluh?

Obľúbený herec Jeremy Renner sa v pondelok so svojimi followermi podelil o životný míľnik. Na Instagrame zdieľal fotografiu spred roka – zo dňa, keď sa vrátil domov z nemocnice, píše The Daily Mail.

Pod ňu svojim fanúšikom napísal dojímavú správu: „Pripomenulo sa mi, že láska, dobrá vôľa a tvrdá práca ma sprevádzajú každým dňom... Ďakujem. A ako vždy, dodržím svoj sľub, že budem lepší, silnejší a budem rásť, aby som prekonal svoj potenciál... Požehnaj nás všetkých.“

Len rok po nehode sa vracia na pľac

Filmový Hawkeye minulý týždeň potvrdil, že sa začalo natáčanie 3. série seriálu Paramount+ Starosta Kingstownu, kde hrá v hlavnej úlohe. Okrem toho sa sledujúcim priznal, že mu návrat k herectvu spôsobuje nervozitu.

„Prvý deň na nakrúcaní... dnes nervózny,“ napísal do popisu selfie a pokračoval: „Dúfam, že to vyjde, že to SKUTOČNE dokážem pre našu produkciu a – ešte dôležitejšie – pre fanúšikov.“

Späť v akcii

Na svojom profile na sociálnej sieti taktiež zdieľal promočnú fotografiu, ktorou ohlásil očakávané pokračovanie vlastnej série trilerov. „Späť v akcii,“ odkázal v príspevku.

Hercove zranenia boli vážne, mal rozsiahle poškodenie hrudníka, a preto mu lekári museli zostrojiť hrudný kôš z kovu. Utrpel aj zranenia hlavy, ktoré boli natoľko kritické, že musel podstúpiť operáciu na rekonštrukciu očnej jamky.