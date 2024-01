VIDEO: Žilinskí futbalisti sa pokúsili zopakovať známu tiktokovú výzvu. Či sa im to podarilo, posúď sám

Ide o známu internetovú výzvu, v ktorej človek musí na kameru povedať hlášku z najznámejšej športovej hry.

Kto by nepoznal najznámejšiu zvučku zo športových hier od spoločnosti EA Sports „EA Sports – It's in the Game“? Fanúšikovia obľúbených herných titulov vymysleli internetovú výzvu, v ktorej musí človek pred kamerou povedať známu hlášku. Nepodarené pokusy tohto trendu sú na internete najpopulárnejšie.

Túto výzvu spopularizovali predovšetkým futbalisti anglickej Chelsea, ktorí sa jej nezľakli. Na videu sú bývalý futbalista londýnskej Chelsea João Félix, Noni Madueke a Armando Broja. Na Tiktoku má toto video už takmer 50 miliónov videní.

Trendu sa po novom chytili žilinskí futbalisti, ktorí akceptovali výzvu a pokúsili sa zopakovať populárnu hlášku na kameru. Skúsili to futbalisti James Ndjeungoue, Eric Bille a Samuel Gidi. Či sa im to podarilo, posúď sám.