Tekashimu 6ix9ine na Kube odhalili bronzovú sochu. Uctili si ho za to, že miestnym rozdáva peniaze

Socha znázorňuje Tekashiho štedrosť ku Kubáncom. Dielo znázorňuje rapera bez trička, s dúhovými vlasmi a s balíkom peňazí.

Kontroverznému americkému raperovi Tekashimu 6ix9ine na Kube na konci roka odhalili bronzovú sochu. Autorom diela na rohu ulice je kubánsky sochár Genis Osoria Vargas, ktorý sa o ňu podelil aj na Instagrame.

Vargas na sociálnej sieti uviedol, že socha, na ktorej je 6ix9ine bez trička a v ruke drží balík peňazí, bola vyrobená na žiadosť klienta. Umelec zároveň priznal, že 6ix9ine je „jedným z najkontroverznejších raperov súčasnosti“.

Štedrý k chudobným

Poznávacím znamením interpreta sú výrazné tetovania, dúhové vlasy aj zuby a na tieto detaily nezabudol ani Vargas pri zhotovovaní sochy. Špecifické dielo si našlo podporovateľov aj hlasných kritikov. „Je láskavý k chudobným, zaslúži si to,“ napísal fanúšik. „Bro je v latinskoamerickej komunite obrovský,“ dodal ďalší a podľa všetkého odkazoval na jeho štedrosť ku Kubáncom.

Dúhový raper, ako ho mnohí nazývajú, je častým návštevníkom Kuby. Portál XXLmag pripomína, že ho viackrát videli, ako na ostrove miestnym obyvateľom rozdáva hotovosť. Zároveň dodáva, že jeho tretí štúdiový album Leyenda Viva bol čiastočne nahraný na Kube a spolupracoval na ňom aj kubánsky hudobník Lenier Mesa.

Tekashi 6ix9ine sa do povedomia Slovákov dostal dostal vďaka slovenskému vydavateľstvu FCK THEM. Práve Samey a Dalyb boli prví interpreti, s ktorými Tekashi spolupracoval, a Yaksha mu na Slovensku zorganizoval jeho vôbec prvý koncert. Na konte má aktuálne stovky miliónov videní na Youtube a spolupráce s Nicki Minaj či Kanyem Westom. Pre členstvo v nebezpečnom gangu Nine Trey však nejaký čas strávil aj vo federálnej väznici.