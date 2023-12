Johnny Depp si zahrá satana. V novej komédii bude bojovať s Bohom a zachráni ľudstvo

Johnny Depp vo filmoch nekončí. Ak všetko klapne, stane sa satanom vo filme renomovaného režiséra.

Režisér Terry Gilliam (Strach a hnus v Las Vegas, Monthy Python...) plánuje natočiť komédiu s názvom The Carnival at the End of Days. Hlavnú rolu v ňom podľa jeho slov s najväčšou pravdepodobnosťou stvárni Johnny Depp, píše magazín Variety.

Zahrá si satana, ktorého však ľudia radi uvidia. On jediný sa za nich totiž postaví v momente, keď Bohu dôjde trpezlivosť a pokúsi sa ľudstvo zničiť.

Satan je však večná bytosť, a ak príde o ľudí, stratí prácu a bude sa nudiť. Nájde teda dvoch mladých ľudí, z ktorých chce spraviť nového Adama a Evu, aby spoločne s Bohom započali reštart ľudstva.