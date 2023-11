Post Malone nechal čašníčke v reštaurácii extrémne vysoké prepitné. Toto sa mi nestalo za 20 rokov v službách, reagovala

Čašníčku, ktorá rapera obsluhovala, čakalo po večeri poriadne prekvapenie.

Post Malone si užíval večeru v reštaurácii, no svojou prítomnosťou potešil najmä čašníčku, ktorá ho celý večer obsluhovala. To, čo nasledovalo potom, ju poriadne prekvapilo. Ako informuje The Mirror, čašníčka dostala od 28-ročného rapera a speváka poriadne vysoké prepitné.

O svoj zážitok sa neskôr podelila na Reddite, kde zverejnila účet rapera. Posty utratil niekoľko tisíc dolárov, nezabudol však na prepitné, ktoré bolo v hodnote 3 000 dolárov. Ako sama napísala, toto štedré „dýško“ bolo pre ňu neskutočným prekvapením po takmer 20 rokoch v službách.

Post Malone. Zdroj: Getty Images/Josh Brasted/FilmMagic

Celkový účet rapera bol 3 472,50 dolára vrátane dane a 20-percentného servisného poplatku. Dokopy tak nechal v podniku 6 472 dolárov a 50 centov. Svojou štedrosťou si získal uznanie nielen jej, ale aj celého personálu.

„V službách pracujem viac ako 20 rokov a je to to najväčšie prepitné, aké som kedy dostala. Post Malone je cool chlap. Máte podobné skúsenosti s inou celebritou?“ napísala v príspevku.

Zdroj: Reddit/r/Serverlife

Zdá sa, že hudobník je podľa mnohých muž s dobrým srdcom. Pod príspevkom čašníčky sa začali objavovať komentáre ľudí, ktorí majú so spevákom podobnú skúsenosť. „Raz som pre neho pracoval. Prišiel za nami a v ten večer sme si všetci zarobili na nájom. Vďaka Posty,“ píše fanúšik. „Žije v Utahu, odkiaľ pochádzam. Medzi ľuďmi je známy ako najkrajší a najštedrejší muž, milujú ho všetci,“ pridávajú sa ďalší.