Oppenheimer celosvetovo zarobil 900 miliónov. Režisér Duny zvoláva do kina a má radosť, že ľudí zaujíma 3-hodinový film o fyzike

Na to, aby si si pozrel Oppenheimera v kine, ti ostáva ešte niekoľko dní.

Etablovaní režiséri známi špecifickým artovým rukopisom Denis Villeneuve a Paul Thomas Anderson podľa Variety žasnú nad úspechom filmu Oppenheimer od Christophera Nolana. Film o tvorcovi jadrovej bomby už celosvetovo prekročil hranicu 900 miliónov dolárov a stal sa najlepšie zarábajúcim životopisným filmom štúdia Universal Pictures v histórii.

Denis Villeneuve považuje Oppenheimera za „majstrovské dielo“ a vraj si nikdy nemyslel, že sa v tržbách priblíži k miliarde dolárov. „Z výšky zárobku som fakt prekvapený. Je to predsa len trojhodinový film o ľuďoch, ktorí hovoria o jadrovej fyzike,“ komentoval.

Režisér Duny a Blade Runnera má špeciálnu radosť aj z toho, že až 179 miliónov dolárov si film zarobil v kinosálach IMAX, ktoré sám obľubuje. „Budúcnosť kina je práve v IMAX-e a vo veľkých formátoch. Diváci chcú vidieť niečo, čo nemôžu mať doma a nezažijú to pri streamovaní. Chcú zažiť udalosť.“



Kompliment úspechu Oppenheimera v kinách zložil aj režisér filmov Licorice Pizza či There Will Be Blood Paul Thomas Anderson. „Poznám niekoľko filmových nadšencov, ktorí išli z El Pasa do Dallasu, aby si film poriadne pozreli. To je asi 18 hodín tam a späť,“ povedal uznanlivo na adresu fanúšikov, ktorí uprednostňujú projekciu v IMAX-e. Vidieť Oppenheimera v kine je podľa neho bez debát nepochybne lepšie, a to v každom ohľade.

Novinku Christophera Nolana si môžeš v kine stále vychutnať aj na Slovensku. Raz denne ho premieta aj jediná kinosála IMAX v bratislavskom nákupnom centre.