„Boh je sex.“ Vodca sekty Deti Božie zneužíval aj tie najmenšie deti. Sekta pod novým menom funguje dodnes, dokonca aj v Česku

Tvrdil, že deti sa majú stať sexuálnou bytosťou už v dojčenskom veku. Jeho sekta funguje dodnes, dokonca aj v Česku.

Článok obsahuje opis brutálneho násilia páchaného na deťoch, preto nie je vhodný pre neplnoletých čitateľov.

V 60. rokoch 20. storočia sa to novými kultmi a komunitami iba hemžilo. Ohrdnutému evanjelikánskemu kazateľovi Davidovi Bergovi preto napadlo založiť si vlastnú sektu, ktorá sa bude zameriavať na rodinu a bude bojovať predovšetkým za slobodu. A tak vznikli Deti Božie, ktoré v skutočnosti také Božie neboli. Členovia sekty sexuálne zneužívali maloletých a razili pravidlo, že sex nie je obmedzený vekom ani vzťahom. Incest sa preto stal pre nich denným chlebom.

Boh sex miluje, satan ho nenávidí

Sekta Deti Božie vznikla v roku 1968 ako malá skupinka násťročných hippies, ktorí chceli utiecť od každodenných stereotypov alebo len možno nevedeli, kadiaľ v živote ďalej. Pridali sa preto do na prvý pohľad nevinného kultu, ktorý vznikol v Kalifornii. Malo ísť o miesto pre rodiny, ktoré chcú žiť šťastným a slobodným životom, chcú slúžiť Bohu a predovšetkým chcú prinášať mier. Lenže pravda bola niekde inde. Členovia sekty sa v skutočnosti oddávali promiskuitnému sexu, týraniu a sexuálnemu zneužívaniu maloletých detí.

Zakladateľom sekty bol David Berg, charizmatický evanjelikánsky kazateľ, ktorý bol už od útleho veku obklopený najrôznejšími duchovnými. Obaja jeho rodičia boli totiž kresťanskí evanjelikáni a sám David sa koncom 40. rokov stal ministrom v Kresťanskej a misijnej aliancii. Pre údajné nevhodné sexuálne správanie bol však po krátkom čase z cirkvi vylúčený, a tak sa rozhodol ísť vlastnou cestou. Založiť kult Deti Božie.



V sekte neskôr vystupoval pod menami ako Mojžiš, Mo, kráľ Dávid alebo otec a svojim nasledovníkom a nasledovníčkam kázal myšlienku kresťanstva „starého sveta“. Tá pre neho znamenala jedno jediné – sex. David Berg tvrdil, že Boh miluje sex, pretože sex je láska – satan podľa jeho slov, naopak, sex nenávidí, pretože je krásny.

Evanjelikáni nie sú evanjelici. Evanjelik je tradičné označenie protestantských cirkví, ktoré vzišli z európskej reformácie (u nás je to napríklad Českobratská cirkev evanjelická). Ako evanjelikánov označujeme kresťanské skupiny pochádzajúce z USA, ktoré bývajú radikálnejšie a môžu mať aj politickú agendu.

Kult mal na začiatku zhruba 60 členov, ale doba mu príliš nepriala. Zabehnuté cirkvi v Kalifornii začali mať s novovznikajúcimi sektami problém, Bergovi tak nezostávalo nič iné, než vziať svojich stúpencov a odísť do tábora v Clack Parku. Vodca túžil po tom, aby ho nasledovalo čoraz viac ľudí, a tak metódou Flirty Fishing (ženy išli do baru, kde mali sex s náhodnými mužmi a zlanárili ich tak do sekty) naberal ďalších a ďalších členov.

Muž s dlhou bielou bradou a apokalyptickými víziami sa videl ako posledný prorok pred armagedonom a svojim „ovečkám“ začal vtĺkať do hláv, že Boh sa čoskoro vráti na zem a vynesie rozsudok. Tvrdil, že vyhnúť sa hnevu môžu ľudia iba tak, že sa vzdajú svojho majetku a pridajú sa k nemu. Na potenciálnych členov sekty táto rétorika fungovala.

Zdroj: The Family International/voľne na použitie

Vodca sekty veril, že incest je v poriadku

Ľudia svojho vodcu slepo nasledovali a nezdali sa im divné ani jeho kázania o inceste. Berg totiž tvrdil, že „incest je v poriadku, pretože najlepšie je učiť sa od rodiny“. O jeho sklonoch k incestu sa napokon píše aj v správe FBI, ktorá vznikla o niekoľko rokov neskôr. Svedkovia vypovedali, že falošný Mojžiš používal znásilnenie vlastných detí ako zámienku na „rozmnoženie kmeňa“, čo spôsobovalo, že v sekte bolo neustále mnoho tehotných žien.