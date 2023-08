Najštýlovejšie martensky v hre? Dr. Martens spája sily s mladými dizajnérmi, ikonický model obliekli do čipky aj párty klobúkov

Po spolupráci so Supreme či s japonskou značkou Wacko Maria sa tentokrát Dr. Martens spája s prestížnou univerzitou Central Saint Martins. Študenti magisterského odboru módy predstavujú dych berúce modely topánok aj oblečenia.

Značku Dr. Martens hádam ani netreba predstavovať. Jej kultová obuv, ktorú poznáš pod názvom martensky, sa svojím nadčasovým štýlom, odolnou konštrukciou a jedinečným dizajnom zaraďuje do najikonickejších značiek v histórii módy. Napriek charakteristickému rukopisu sa však značka nebráni spoluprácam. Po partnerstve so Supreme či s Wacko Maria sa Dr. Martens tentokrát spája s prestížnou umeleckou univerzitou Central Saint Martins a so študentmi magisterského programu módy (ako sa na školu dostať, ti v tomto článku porozprávali aj šikovné Slovenky).

Mladí kreatívci, ktorí sú súčasťou spolupráce, sa pri dizajnovaní mali inšpirovať práve ikonickým modelom Dr. Martens 1460. Zadaním bolo, aby línie spomínanej obuvi pretvorili do nositeľného outfitu, ale aj vlastných, a teda nových modelov topánok. Treba uznať, že výsledky sú skutočne dych berúce. V dizajne prevláda dekonštrukcia, hra s printom aj nečakanými doplnkami, ako sú napríklad párty klobúky či farebné drôtované aplikácie. Pri niektorých štýlovkách však nechýba ani prvok elegancie a minimalizmu.

Nečakaným, no zároveň vydareným prevedením sú práve martensky zahalené v bielej ošúchanej čipke. Na svoje si tak rozhodne prídu fashionisti, ktorí nemajú radi monotónnosť a vo svojom looku zbožňujú spájať niekoľko štýlov.

Dizajnéri zo CSM sa však poriadne vyhrali aj s ladiacim oblečením. Hoci sa stretávame s výraznou asymetriou a nadrozmernými prvkami (akými sú aj kravaty po zem), celkový dizajn pôsobí nanajvýš premyslene a lákavo. V niektorých prípadoch dýcha aj na krk značke Balenciaga.

Podľa portálu Highsnobiety však napokon vyrobia iba štyri víťazné dizajny, a to v anglickej fabrike značky v Northamptonshire. Tie budú uvedené na trh už vo februári budúceho roka počas londýnskeho fashion weeku a absolventskej prehliadky študentov Central Saint Martins. Víťazi si okrem toho odnesú domov aj finančnú odmenu 5-tisíc libier (v prepočte 5 862,19 eura), ktorou si budú môcť pokryť finálny semester na univerzite. Ceny ani víťazné modely však zatiaľ známe nie sú.





Na spolupráci so známou značkou sa podieľalo celkovo 9 finalistov z kurzu MA Fashion: Alti Geir Alfredsson, Joyce Bao, Dhruv Bandil, Yanya Cheng, Alvaro Mars, Valeria Pulici, Maximilian Raynor, Traiceline Pratt a Finlay Vincent. Hoci ide zatiaľ o pre nás neznáme mená, s najväčšou pravdepodobnosťou sú súčasťou budúcej generácie svetových dizajnérov. Ak si niektoré z nich zapamätáš, rozhodne neoľutuješ. V budúcnosti si možno od nich vyskladáš outfity.

Finalistov z kurzu MA Fashion na Central Saint Martins vybrala do spolupráce so známou značkou odborná porota. Na zozname nechýba kreatívny riaditeľ Dr. Martens, Darren McKoy, viceprezidentka pre dizajn značky Supreme, Erin Magee, vedúci odboru MA Fashion na CSM, Fabio Piras a Lulu Kennedy z organizácie Fashion East. Ako sa ti páči výsledok, nám nezabudni dať vedieť v ankete nižšie.