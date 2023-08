KVÍZ: Čo vieš o rume? Otestuj sa a zisti, aké máš vedomosti o jednom z najstarších destilátov

6 10

Mysl├ş┼í si, ┼że je nasleduj├║ce tvrdenie o rume pravdiv├ę? ÔÇ×Rum prez├Żvali aj Nelsonova krv. V roku 1805 admir├íl Horatio Nelson doviedol kr├í─żovsk├ę n├ímorn├şctvo k v├ş┼ąazstvu proti franc├║zskej a ┼ípanielskej flotile v bitke pri Trafalgare. Po─Źas tejto bitky zomrel a n├ímorn├şci umiestnili jeho telo do suda s rumom, aby vydr┼żalo prevoz do Ve─żkej Brit├ínie. Sm├Ądn├ş n├ímorn├şci potom po─Źas dlhej plavby nav┼Ľtali do suda diery, aby si dali rum, ktor├Ż bol pravdepodobne zmie┼ían├Ż s Nelsonovou krvou.ÔÇť