Dovolenka v tejto krajine ťa vyjde lacnejšie než v Chorvátsku. Letenky nie sú drahé a ceny hotelov klesajú

Veľa ľudí sa k slovenskému moru vydáva aj s cieľom užiť si lacnejšiu dovolenku. Zdá sa, že po novom sa viac oplatí luxus v Dubaji.

Spojené arabské emiráty sú skokanom letných dovoleniek, o čom svedčí aj fakt, že v priebehu júla narástli o viac ako 200 percent v porovnaní s minulým rokom. Ukazujú to dáta cestovnej kancelárie Pelikán.

Dovolenka v emirátoch ťa počas letnej sezóny môže vyjsť lacnejšie ako Jadran. Problém pre cestovateľov nepredstavujú už ani vysoké teploty. Napriek tomu, že boli emiráty kedysi považované za nevhodnú destináciu počas leta, v súčasnosti sú teploty porovnateľné s podmienkami vo viacerých európskych krajinách. Napríklad na španielskej Malorke bolo počas druhého júlového týždňa o 2 až 3 stupne Celzia teplejšie ako v Dubaji.

Dovolenka v Dubaji ťa vyjde lacnejšie ako v Chorvátsku. Zdroj: Unsplash/Christoph Schulz

Ušetríš aj na ubytovaní

Dubaj a Abú Zabí očakávajú toto leto nával tisícky Slovákov. Ubytovanie ich tu totiž môže vyjsť lacnejšie ako v Chorvátsku. Napríklad taký 4-hviezdičkový pobyt v Dubaji zoženú dovolenkári na Pelikánovi od 370 eur na osobu, pričom prímorské Chorvátsko vychádza približne o 100 eur drahšie.

Dubaj má viac ako 800 hotelov a 150-tisíc izieb nonstop k dispozícii. Samotný Dubaj už nie je pri emirátoch takým dominantným a do boja o slovenského turistu sa zapojilo aj Abú Zabí – do najväčšieho emirátu smeruje polovica z nich. V Abú Zabí nájdu turisti hotely vyšších kategórií a zoženú tu najlepšie 5-hviezdičkové hotely za mimoriadne nízke ceny.

Ako hovorí Patrik Vas, manažér pre strategické partnerstvá Pelikan.sk, kompletný balík v luxusnom hoteli Jumeirah Saadiyat, ktorý je považovaný za jeden z najlepších hotelov na svete, sa začína na cene od približne 750 eur na osobu. Práve Saadiyat Island je počas leta vďaka svojej klíme ideálnou destináciou na prečkanie horúčav v emirátoch.

„Cenový boj hotelov je neskutočný a my robíme s väčšinou z nich. Pred piatimi rokmi bolo nepredstaviteľné bývať v dizajn hoteli na Palme a zaplatiť za noc 29 eur s raňajkami. Dubaj a celkovo emiráty však posledný rok zmenili zameranie a chcú sa profilovať ako cenovo dostupná destinácia. Naše predaje sa rozložili počas celého roka a emiráty sú pre Pelikán už celoročná destinácia,“ vysvetľuje Vas.

Cena leteniek ťa takisto príjemne prekvapí

Letenky do emirátov sa začínajú na 150 eurách. To oceňujú najmä mladí klienti, ktorí ušetrené peniaze z leteniek investujú do luxusnejšieho ubytovania. „Na druhej strane však už 40 percent našich predajov sú rodiny s deťmi. Pre nich je pohodlie dôležité, a preto si väčšinou vyberajú luxusné lety s Emirates. Pre rodiny s deťmi máme najlepšie ceny na letenky do Dubaja na trhu. Štvorčlenná rodina u nás na letenkách do Dubaja s Emirates ušetrí až 120 eur,“ dodáva Vas.