REBRÍČEK: V týchto 20 krajinách žije najviac vegetariánov. Nájdeš tam aj nášho suseda

Najnovšia analýza portálu Insider Monkey zverejnila rebríček 20 krajín, kde nájdeš najmenej „mäsožravcov“.

Vegetariánstvo a vegánstvo pre mnohých ľudí nie je len trend, ale životný štýl. Štúdie z roku 2010 hovorili, že sa mäsu vyhýba 1,5 miliardy ľudí, čo predstavuje približne 18 % svetovej populácie. Dnes je to zrejme oveľa viac. Nová analýza finančného portálu Insider Monkey zisťovala, v ktorých krajinách sa vegetariánstvu darí najviac.

Zdrojmi pre túto štúdiu boli demografický portál World Population Review, Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (UN FAO), Svetový atlas, Svetová nadácia pre zvieratá a Inštitút pre ekonomický a sociálny výskum (ESRI).

Prekvapilo Mexiko aj Brazília

Nie je prekvapením, že na prvé miesto sa dostala India, kde žije až 24 % vegetariánov. Odráža to tamojšie náboženské a kultúrne ideológie (hinduizmus, budhizmus), ale aj agrárny charakter krajiny – úrodná pôda poskytuje ideálne podmienky na pestovanie rastlinných potravín.

Zdroj: Unsplash/potofgold07

Zaujímavé je, že na prvé priečky sa dostalo aj Mexiko a Brazília, ktoré zároveň patria aj medzi najväčších konzumentov mäsa na svete. Priemerný Mexičan skonzumuje asi 71 kíl a priemerný Brazílčan až 99 kíl mäsa ročne. To ich radí do prvej päťky najväčších „mäsožrútov“ sveta. Podľa prieskumov však aj tieto dve krajiny obmedzujú spotrebu živočíšnych produktov, a to najmä pre zdravotné dôvody.

Škandinávia rýchlo rastie

Vegetariánstvo je silné aj v škandinávskych krajinách. Najviac sa rozmohlo vo Švédsku, kde od roku 2023 neje mäso približne 12,4 % populácie. Podľa portálu v tomto trende zohráva zásadnú úlohu švédska progresívna potravinová kultúra a politika.

V ich supermarketoch a reštauráciách nájdeš obrovské množstvo vegetariánskych a vegánskych možností a v niektorých školách zaviedli pravidelné pondelky bez mäsa.

Podľa štatistík spoločnosti Statista z roku 2023 až 86 % respondentov v 21 krajinách uviedlo, že ich strava obsahuje mäso.

Veľký skok nastal vo Fínsku, kde je v súčasnosti asi 12,2 % vegetariánov. V roku 2016 to bolo len 2,5 %. Fínsko je líder vo vývoji rastlinných náhrad a vegetariánstvo propagujú aj politické subjekty.

V rebríčku je aj Poľsko

Do rebríčka 20 krajín sa dostalo aj Poľsko, kde je 8,4 % vegetariánov. Portál HappyCow nedávno zaradil hlavné mesto Varšavu na 9. miesto v rebríčku najlepších miest pre vegetariánov a vegánov. Toto mesto totiž ponúka takmer 70 vegetariánskych a vegánskych reštaurácií v okruhu 10 km.

Z Európy nájdeš veľa vegetariánov aj v Taliansku, Nemecku a Belgicku. A ako je na tom Slovensko? Prieskum agentúry Focus z roku 2021 pre projekt Jem pre Zem ukázal, že spotrebu živočíšnej stravy výrazne znižuje až tretina Slovákov. Väčšina z nich (takmer 60 %) však spotrebu mäsa znižovať neplánuje.

Nižšie nájdeš kompletný zoznam krajín s najvyšším podielom vegetariánov: