Prečo by si nemal umývať hydinové mäso a vieš správne rozbiť vajcia? Týmto veciam sa na letnej grilovačke vyhni

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín upozorňuje, že v lete nás môže potrápiť salmonelóza, baktéria E.coli či rôzne potravinové alergény.

Letné obdobie, ideálne na obľúbené pikniky a grilovačky v prírode, so sebou prináša aj zvýšené riziká kontaminácie potravín, upozorňuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA). Teplé počasie je totiž ideálne na rast baktérií, ktoré zapríčiňujú rôzne ochorenia tráviaceho traktu.

Otrave z jedla môžeš predísť vhodným výberom potravín, ich správnym skladovaním, dostatočnou tepelnou úpravou pri varení a hygienou pri ich spracovaní. Dôležitú hygienickú funkciu plnia aj obaly.

Rizikové sú ryby, majonéza aj zákusky

Škodlivé baktérie, vírusy, parazity a chemické látky sa prenášajú najmä rukami a kuchynskými pomôckami. Citlivé na kontamináciu je najmä surové mäso, vajcia a nepasterizované mliečne výrobky. Nebezpečné ochorenia si však môžeme privodiť aj zjedením neumytej zeleniny a ovocia. Potrápiť nás môže napríklad salmonelóza, baktéria E.coli či rôzne potravinové alergény.

Medzi najznámejšie a najčastejšie patogénne mikroorganizmy, ktoré môžu obsahovať kontaminované potraviny, patrí salmonela.

„Každoročne spôsobí v Európe až 91 000 prípadov salmonelózy. Zdrojom nákazy sú aj surové potraviny, predovšetkým produkty z hydiny, morské živočíchy, nedostatočne tepelne upravené vajcia, zmrzlina, nepasterizované majonézy či krémové zákusky,“ vysvetľuje Denisa Petrakovičová, generálna riaditeľka sekcie potravinárstva a obchodu ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Hydinu neumývaj

Zdraviu škodlivé látky sa môžu v jedle objaviť aj pri nevhodnom spracovaní potravín. Pri opekaní či grilovaní sa odporúča sa jedlo nespáliť, ale len jemne prepiecť, a nepreháňať to s vyprážaním. V potravinách, ktoré obsahujú väčší podiel škrobu, sa totiž počas spracovania pri teplotách nad 120 stupňov Celzia tvorí chemická látka akrylamid, ktorý podľa výskumov zvyšuje riziko vzniku rakoviny.

Zdroj: Unsplash / Vincent Keiman

Kľúčové pri príprave jedál je dôsledné a pravidelné umývanie rúk pri varení. Rovnako dôležité je čistiť všetky pracovné plochy a náradie používané pri príprave jedla. Odporúča sa neumývať hydinové mäso pod tečúcou vodou. Pri rozbíjaní vajec je potrebné dávať si pozor na to, aby si ich obsah nekontaminoval škrupinou alebo rukami.

Správna tepelná úprava zabíja takmer všetky nebezpečné mikroorganizmy. Ak potraviny uvaríš pri teplote nad 70 stupňov Celzia, mali by byť bezpečné na konzumáciu. Uvarené jedlá nenechávaj pri izbovej teplote viac ako dve hodiny a pred konzumáciou ich dôkladne ohrej. Rozmrazené potraviny opakovane nezamrazuj. Potraviny, ktoré vyžaduje chladenie, nakupuj do chladiacej tašky a doprav domov čo najskôr.

Obaly znižujú potravinový odpad

Obaly síce na jednej strany produkujú veľa odpadu, no na druhej strane plnia dôležitú ochrannú funkciu. „Obal chráni potraviny nielen počas prepravy, ale aj počas jej vystavenia v regáli. Ľudia si v predajni tovar vyberajú, chytajú do rúk a prekladajú. Životnosť nebalených produktov by sa tým výrazne obmedzila,“ približuje Katarína Krette, riaditeľka komunikácie z organizácie ENVI – PAK.

Obaly v skutočnosti pomáhajú znížiť podiel potravinového odpadu o 20 %. Napríklad ak si kúpiš nezabalenú uhorku a neplánuješ ju zjesť hneď, je pravdepodobné, že v čerstvá nevydrží dlho a budeš ju musieť napokon vyhodiť.

Na Slovensku sme v roku 2020 vyhodili až 456-tisíc ton potravín, čo je približne 83 kg na obyvateľa. Až 78 % potravinového odpadu pritom pochádza z domácností. Najčastejšie vyhadzujeme zvyšky uvareného jedla, chlieb, pečivo, ovocie a zeleninu.