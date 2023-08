Skryté európske poklady: 7 úžasných miest, kde sa nebudeš tlačiť s davom turistov

Tieto miesta ťa celkom iste okúzlia.

Dovolenková sezóna je už v plnom prúde, no ty stále nevieš, kam povedú tvoje kroky? Preplnené dovolenkové destinácie ťa nelákajú, opustený ostrov nie je možnosť a celé leto v záhrade ťa tiež nenadchlo. Poznáme to. Preto sme si pre teba pripravili 7 tipov na skryté európske poklady, ktoré si zamiluješ. Francúzsko, Portugalsko či Taliansko. Na prvý pohľad presne tie krajiny, ktorým sa chceš vyhnúť. Keď si však lepšie priblížiš mapu, objavíš skutočné klenoty. Nádherné mestá, v ktorých sa nebudeš predierať pomedzi turistov ani sa biť o miesto na bielej pláži.

Ak už si niekedy navštívil menej turistickú lokalitu, zrejme si narazil na jazykový problém. V zabudnutej talianskej dedinke s angličtinou veru nepochodíš, a ak si nedával pozor na hodinách nemčiny, problém môže nastať aj v Holandsku či Belgicku. My však pre teba máme tip, ktorý ti pomôže prekonať akúkoľvek jazykovú bariéru.

S automatickým prekladačom Vasco Translator V4 sa pohodlne dorozumieš v ktorejkoľvek krajine. Zdroj: Vasco Electronics

Katalánčina, dánčina, francúzština aj kórejčina. Automatický prekladač Vasco Translator V4 rozumie 108 jazykom, hovorí 76 jazykmi a vďaka bezplatnému doživotnému internetu ho môžeš používať kdekoľvek. Chceš si preložiť menu? Stačí odfotiť text a v priebehu sekundy vieš, čo sa pod neznámym názvom skrýva. Preklad mu zaberie zhruba 0,5 sekundy, takže rozhovor s cudzincom bude prirodzený a bezproblémový.

Či už sa vyberieš do Talianska, alebo do Nórska, nezabudni si okrem slnečných okuliarov pribaliť aj vreckový automatický prekladač, ktorý ti zmení život. Vďaka tejto šikovnej vychytávke si pokecáš so sympatickým Talianom aj štýlovou Francúzkou. Konečne si môžeš užiť cestovanie bez jazykových bariér, trápnych momentov a nedorozumení. Tak kam vyrazíš?

1. Alberobello

Patríš k ľuďom, ktorí si leto bez návštevy Talianska nedokážu ani predstaviť? Ak zatúžiš po pravom talianskom vibe, kúp si letenky do Bari a odtiaľ zamier do blízkeho Alberobella. Rozprávkové mestečko sa skladá zo stoviek bielych domčekov zvaných trulli, ktoré sú dokonca zapísané na zozname UNESCO. Hoci je Apúlia plná turistov, Alberobello vo švíkoch rozhodne nepraská a ty si tak budeš môcť vychutnať túlanie sa malebnými uličkami. Mestečko je rozdelené do dvoch častí. V Rione Monti môžeš obdivovať zhruba tisíc na seba natlačených trulli zo 17. storočia, Kostol sv. Antona či jediné dvojpodlažné trulli. V časti Riona Aia Piccola si zase užiješ pokojnú a autentickú atmosféru bez obchodíkov či turistov.

Zdroj: Unsplash/Francesco Pinto

2. Menton

Ak dostaneš chuť na pastu a gelato, zamieriť môžeš aj do Francúzska. Menton, nazývaný aj perla francúzskej Riviéry, totiž leží neďaleko talianskych hraníc. Aj preto budeš mať v tomto romantickom meste pocit, akoby si sa zrazu ocitol v Taliansku. Nádherné vily pastelových farieb, citrónové záhrady a úzke kľukaté uličky, z ktorých srší história mesta. Toto miesto sa radí k najteplejším miestam na pobreží a ročne si tam vychutnáš viac než 310 slnečných dní. Aj preto sa súčasťou jeho kultúry stalo pestovanie a spracovávanie citrónov.

Zdroj: Pexels/SlimMars 13

Napriek tomu, že sa Menton nachádza blízko Monaka a Nice, nemusíš sa obávať prestrelených cien a agresívnych turistov. Tu sa môžeš donekonečna túlať krásnymi uličkami, ochutnávať miestne špeciality a užívať si krásu okolo. Menton je typický tým, že v sebe ukrýva zmes mnohých stredomorských krajín. Provensalská architektúra, ulice lemované palmami ako v Španielsku, azúrové more a takmer talianska kuchyňa. Čo viac potrebuješ k dokonalej dovolenke?

3. Kotor

Čierna Hora sa v priebehu posledných rokov premenila zo zabudnutého raja na raj turistov. Napriek tomu tu aj dnes nájdeš vyľudnené miesta s čistým morom a nedotknutou prírodou. Jedným z nich je aj Kotor ležiaci na konci Kotorskej boky, zálivu na pobreží Jadranského mora. Dominantou mesta sú impozantné hradby, ktoré sú spoločne so starým mestom zapísané na zozname UNESCO. Kotor tvoria úzke uličky a niekoľko maličkých námestí, na ktorých si vychutnáš kávu, drinky aj miestne špeciality. Grilovaná zeleniny, pečené ryby aj typické husté polievky. Tvoje chuťové poháriky budú v siedmom nebi. Keď budeš chcieť spáliť prijaté kalórie, vydaj sa na prechádzku mestom. Za zmienku stojí Katedrála sv. Tripuna, Grgurinský palác či Námestie zbraní.

Zdroj: Unsplash/mana5280

4. Bergen

Farebné domčeky stojace v horách, šarmantné dláždené uličky či rybací trh so skvelým jedlom. A príjemné teploty ako bonus. Ak nepatríš k milovníkom letných horúčav, druhé najväčšie nórske mesto si zamiluješ. So svojimi dvesto daždivými dňami v roku je Bergen prezývaný aj mestom dažďa. Pri návšteve nevynechaj jazdu pozemnou lanovkou na horu Fløyen, kde si vo výške 320 metrov vychutnáš nádherný výhľad na mesto a jeho sedem hôr. V Bergene si síce horúci piesok neužiješ, zato tu však nájdeš množstvo múzeí, galérií, útulných kaviarní a najmä dokonalú prírodu. Na svoje si tu prídu kaviarenskí povaľači aj turisti, ktorí neobsedia.

Zdroj: Unsplash/Miguel Ángel Sanz

5. Nazaré

Na pobreží Atlantického oceánu, zhruba 120 kilometrov od Lisabonu, leží mesto Nazaré. Pôvodne rybárska dedinka sa preslávila obrovskými vlnami, ktoré dnes lákajú surfistov z celého sveta. V Nazaré ťa privíta dlhokánska štvorkilometrová mestská pláž, na ktorej si miestni obyvatelia vychutnávajú slnečné lúče, zmrzlinu, šišky či miestny čerešňový likér zvaný Ginja. Neprehliadnuteľný je stometrový útes, na ktorého vrchole leží stará časť Sitio s kostolíkom a vyhliadkou na celé pobrežie. Cesta do Sitia je pomerne nevšedným zážitkom. Na vrchol sa totiž odvezieš lanovkou, ktorá bola postavená v roku 1889.

Zdroj: Unsplash/Klara Kulikova

6. Monschau

Ukryté na okraji parku Hohes Venn-Eifel v údolí rieky Rur. Nad ním sa týčia ruiny stredovekého hradu z 13. storočia. Nie nadarmo je mesto Monschau prezývané aj perla Eifelu. Nechýbajú tu ani úzke uličky a stovky rokov stará tradičná architektúra.

Zdroj: Unsplash/Arina Bondar

Toto romantické miesto leží blízko belgických hraníc, na rozdiel od Belgicka v ňom však nájdeš prevažne miestnych obyvateľov. Prvé zmienky o Monschau pochádzajú z 12. storočia, takže sa priprav na dávku pravého germánskeho dedičstva. Za zmienku rozhodne stojí Červený dom, národný park Eifel či túra po Panorama Weg. Keď vyhladneš, v niektorej z lokálnych reštaurácií si objednaj horčicovú polievku, guláš či belgické mäsové guľky.

7. Giethoorn

V historickej časti mesta prezývanom aj Benátky severu je zakázané používať autá. Vzhľadom na to, že tam neexistujú žiadne cesty, autom by si ďaleko nezašiel. Využiť však môžeš lodnú dopravu. Holandské mestečko Giethoorn má totiž namiesto ciest kanály. Auto nechaj na parkovisku, požičaj si čln a vychutnaj si jedinečný zážitok.

Zdroj: Unsplash/Lucas Doddema

Veľká časť domov je prístupná len z vody. Dostať sa k nim môžeš na malých loďkách zvaných punter. Ak si ešte nikdy loď neriadil, Giethoorn ti poskytuje skvelú príležitosť. Voda je pokojná a plaviť sa tak môžu aj úplní začiatočníci.