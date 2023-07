Môže farba oblečenia ovplyvniť tvoju náladu? 5 tipov stylistky, ktoré ti pomôžu nakopnúť sebavedomie

Vedel si, že farba tvojho oblečenia, ich vhodne zvolená kombinácia a celkový dizajn vytvárajú nielen tvoju osobnú módnu identitu, ale dokážu aj zlepšiť tvoj deň?

Dokážu vyvolať emócie, navodiť skvelú náladu a spoluvytvárajú tvoju individualitu. Farby. Tieto základné prvky módy ťa sprevádzajú už od narodenia a podľa psychológov majú veľký vplyv na tvoje každodenné rozpoloženie. Aj keď sa často vtipkuje, že muži poznajú len základných 16 farieb, priemerný človek ich dokáže vraj vnímať približne 17-tisíc. Farby majú silný vplyv na tvoje emócie, nálady a štýl, pretože tvoj vizuálny systém a mozog sú citlivé na rôzne farebné podnety. Potvrdzuje to aj psychologička Markéta Švamberk Šauerová, ktorá hovorí: „Pochopenie psychologických účinkov farieb nám pomáha sa správne rozhodovať a zlepšiť náš emocionálny aj duševný stav. Najmä v móde alebo interiérovom dizajne môže mať správny výber farieb pozitívny vplyv na to, ako sa cítime.“

Asi ťa neprekvapí, že hlavnými faktormi, ktoré určujú, ako farby pôsobia na jednotlivcov, sú vek, pohlavie a predovšetkým kultúra. V západnej kultúre je čierna farba farbou smútku (a často i elegancie), kým napríklad Japonci považujú za farbu smútku bielu. Červená je zase v našej kultúre vnímaná ako farba života, energie a vášne, zelená sa často spája s prírodou, so sviežosťou a s nádejou, modrá pôsobí upokojujúco, dôveryhodne a stabilne a napríklad žltá zasa vyvoláva pocit radosti, energie a optimizmu.

„Farby sú neodmysliteľnou súčasťou dámskeho aj pánskeho šatníka a pri ich správnom kombinovaní majú tiež veľkú silu. Vedia dodať sebavedomie, vyjadriť naše vnútorné pocity či korigovať nedostatky, ako aj zvýrazniť prednosti postavy," vysvetľuje módna stylistka Lenka Bohunická, ktorá zároveň pripravila niekoľko užitočných rád, ako využiť farby v tvojom šatníku tak, aby si sa cítil skvelo.

Nájdi si tú „svoju“ farbu

Aby si bol časom #colorfident aj ty, musíš prv prísť na to, ktorá farba je tá tvoja a sadne ti najlepšie. „Pri výbere tej správnej farby pre teba je najdôležitejšia len jediná vec – ako sa v danom odtieni cítiš a ako ťa vystihuje. Na móde je najkrajšie to, že je o kreativite, fantázii a pocitoch. A keď sa budeš cítiť dobre, nemusíš sa riadiť striktnými pravidlami. Všetky módne rady či techniky by mali mať funkciu inšpirácie a akejsi navigácie, ako sa zorientovať pri výbere farebnej palety vhodnej pre teba. Jednou z obľúbených a asi najvyužívanejších techník je farebná typológia podľa farby pleti a určenie, ktoré odtiene najlepšie lichotia tvojmu špecifickému tónu pleti. To ti uľahčí výber outfitov a vďaka tomu môžeš naplno zažiariť,“ vysvetľuje Lenka Bohunická.

Ak už máš jasno, ktorá je tá „tvoja“, nastal čas kombinovať

Výber tých správnych farieb v tvojom šatníku môže na prvý pohľad pôsobiť zmätočne, a ak v obchodoch vidíš množstvo farebných kúskov, môže ťa to ľahko prevalcovať. Stylistka Lenka Bohunická preto radí, aby si začal s výberom postupne a na začiatok si vyberal iba jeden či dva odtiene, ktoré postupne namixuješ do outfitov. „Najľahšie je začať doplnkami, ktoré pridajú vo výsledku farebný akcent,“ radí Lenka Bohunická. Ak ešte len začínaš s mixovaním, drž sa známeho pravidla „tri farby a dosť“, ktoré si osvojila aj francúzska módna ikona Coco Chanel. Kombinovaním základných farieb – čiernej, bielej, šedej alebo telovej farby – neurobíš chybu. Tieto neutrálne odtiene ľahko skombinuješ s inými farebnými tónmi a vytvoríš tak elegantný, extravagantný alebo športový vzhľad.

Ďalším krokom je použitie farieb v rôznych pomeroch a v rôznych proporciách. Použitie viac ako jednej farby v outfite môže byť náročné, preto musíš nájsť rovnováhu. Začni pridaním jednej známej farby a postupne do šatníka pridávaj aj tie menej bežné. Získaš tak dávku sebavedomia a sebaistoty a za chvíľu ti to pôjde ľahko a rýchlo, s výborným výsledkom. Ak si napríklad oblečieš tmavú košeľu a svetlé nohavice, môžeš pridať farebné doplnky. Či už to budú topánky, šperky, alebo kabelka, je to na tebe.

Buď smart

Jednou z najčastejších chýb v obliekaní je to, keď nepoužívaš takzvanú smart kombináciu farieb – základ tvorí jedna dominantná farba (ideálne ladiaca s tvojou pleťou, vlasmi alebo očami) a k nej kombinuj druhú farbu. Typickými príkladmi sú kombinácia sivej so žltou alebo čiernej so striebornou. Problémom môže byť aj výber príliš výrazných odtieňov v monochromatickom stylingu. Ak sa rozhodneš pre outfit v jednom odtieni, mal by si ku kombinovaniu pristupovať opatrne. Bude totiž pútať pozornosť. V tomto prípade Lenka Bohunická odporúča staviť na pastelové a tlmenejšie odtiene, ktoré pôsobia vždy kompaktnejšie a nenútene. Pomôže im aj zaujímavá štruktúra či strih, ktoré vnesú do oufitu efektnosť a šmrnc.

Sleduj (a využívaj) trendy

Farba tohto roka je Viva Magenta 18-1750, žiarivý odtieň tlmenej červenej kombinujúcej teplé a studené tóny. Je inšpirovaná košenilovou červenou, jedným z najvzácnejších a najsilnejších prírodných farbív na svete. Viva Magenta je výrazná, žiarivá farba, ktorá navodzuje radostnú náladu a dodáva energiu, aby si budoval svoju vnútornú silu. Hneď za ňou sú odtiene Earth Orange, Olive Green, Pale Pink, Tranquil Blues alebo Yellow. Skús nájsť kúsky v týchto farbách a neboj sa ich zakomponovať do svojho šatníka. A aj keď sú tieto farby trendy v tomto roku, určite ich vďaka ich univerzálnosti využiješ aj v budúcnosti.

Vytrieď si šatník a zmeň ho na tzv. kapsulový

Aj v móde platí, že menej je viac. Koľkokrát sa ti stalo, že si si kúpil kúsky oblečenia či doplnkov, ktoré ti veľmi nesadli, ale lákavá cena ťa presvedčila o kúpe? Namiesto toho, aby ti tieto kúsky zavadzali v skrini, zvoľ radšej možno drahší, no pohodlnejší a univerzálnejší kúsok. Prestaň hromadiť nepotrebné oblečenie, ktoré si oblečieš len raz a potom leží nedotknuté v skrini, a zmeň svoj šatník na tzv. kapsulový.

Svätou trojicou v kapsulovom šatníku je strih, materiál a farba – týmto parametrom by si mal venovať najväčšiu pozornosť. Z každého šatníka potom môžeš vytvárať špecifické kapsulové mikrošatníky – na oddychovú aj aktívnejšie ladenú dovolenku, na prechodné jarné a jesenné mesiace, horúce leto, chladnú zimu či spoločenské udalosti vyžadujúce formálnejší dress code.

„Univerzálny šatník zložený z praktických a nositeľných kúskov je momentálne základom každej modernej ženy či muža, ktorým záleží na ekológii a myslia pri výbere oblečenia aj na našu planétu. Okrem iného ti aj uľahčí rozhodovanie, čo si obliecť, čím ušetríš čas. Základom je zaobstarať si nositeľné a minimalistické kúsky, ktoré až tak nepodliehajú trendom a vieš ich navzájom kombinovať. Premysleným výberom si z nich dokážeš vytvoriť niekoľko outfitov. A budú aktuálne každú sezónu bez ohľadu na trendy. Príkladom sú kvetinové šaty, kvalitné sako, cigaretové nohavice či džínsy, trenčkot či biela košeľa. Na osvieženie celého looku ti skvele pomôžu farebné doplnky, ktoré dotvoria minimalistické ladenia," hovorí Lenka Bohunická.