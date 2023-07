Sex na lúke, v aute či na verejnom WC: Aké sú pravidlá, aká ti hrozí pokuta a za akých okolností by ťa to mohlo dostať do basy

Zisťovali sme, čo sa stane, ak ťa pri tom prichytí polícia.

V posledných týždňoch médiá obletelo niekoľko správ o ľuďoch, ktorí mali sex na verejnosti. Viaceré boli z Nitry, napríklad táto o dvojici, ktorá súložila na mestskom kúpalisku, alebo ďalšia o páre, ktorý mal sex na rušnej ulici. V oboch prípadoch zasiahla polícia, konkrétne tieto páry najpravdepodobnejšie obvinia z výtržníctva. Môže to však dopadnúť aj horšie.

V krajnom prípade môžeš za sex na verejnosti skončiť aj vo väzení podobne ako muž, ktorý mal sex na železničnej stanici v Liptovskom Hrádku. Za súlož na verejnosti ho odsúdili z trestného činu výtržníctva, do väzenia ide na 4 mesiace.

Milostné radovánky na verejnosti nie sú cudzie ani našim čitateľom a čitateľkám. Podľa našej ankety na Instagrame sú toto najpopulárnejšie miesta na sex, na ktorých ťa môžu aj prichytiť:

– Sauny, akvaparky a kúpaliská

– Fitnescentrá

– Skúšobné kabínky či lanovky

– Parky, lesy, pláže a lúky

– Záchody: v baroch, vo vlakoch, v lietadlách či dokonca v kostole

– Dopravné prostriedky (autobusy a vlaky)

– Kino

– Ihriská, voľne dostupné lavičky

Ako to však podľa zákonov funguje? Zisťovali sme, čo sa stane, ak ťa pri sexe prichytí polícia, aké tresty ti hrozia a za akých okolností to môže viesť až do väzenia.

O sexe a ľudskej sexualite hovoríme bez hanby a s rešpektom, pretože stigmatizácia a tabuizácia tejto témy spoločnosti ubližuje. Klikni sem pre najnovšie vedecké poznatky, rozhovory s odborníkmi a odborníčkami alebo tipy na zaujímavé podujatia či filmy a knihy na túto tému. V práci môžeme pokračovať len s podporou našich predplatiteľov, tak sa pridaj do klubu Refresher+ a podpor nás tiež.

Aký trest mi hrozí, keď ma prichytia sexovať na verejnosti?

Sex na verejnosti môže byť posudzovaný aj ako priestupok, aj ako trestný čin. V prvom prípade ide o priestupok proti verejnému poriadku, za ktorý vám obom hrozí pokuta do 100 €. V druhom prípade hovoríme o trestnom čine výtržníctva. Za ten hrozí väzenie do 3 rokov.

Zdroj: Unsplash/Claudia van Zyl

Podľa čoho sa určí, či to bol priestupok alebo trestný čin?