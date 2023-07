Boy Wonder, Pil C alebo Samey? Ktorý slovenský raper vydal najlepší album v prvej polovici roka 2023?

Ktorý projekt najviac oslovil teba?

Prvú polovicu roka 2023 máme úspešne za sebou a to znamená, že je správny čas na rekapituláciu najlepších slovenských rapových albumov za uplynulých šesť mesiacov. O miesto na vrchole sa uchádzajú skúsení interpreti s koncepčnými dielami aj nová generácia raperov s odlišným pohľadom na scénu.

Hodnotenie hudobných projektov je vždy striktne subjektívne a každý môže mať svoj vlastný rebríček najlepších albumov. Čestné uznanie si okrem vybraných albumov zaslúžia aj Astralkid22 za LP Jungen či legendy Majk Spirit a Separ za svoje novinky Playlist, respektíve Flowdemort.

Odporúčané TOP 10 zahraničných rapových albumov za prvú polovicu roka 2023

Pozri si výber najlepších zahraničných rapových skladieb z prvej polovice roka 2023. Ak si fanúšikom domácej scény, sleduj túto tému na webe. Okrem hudobných zhrnutí si môžeš prečítať aj TOP rebríčky filmov či seriálov, ktoré nájdeš vo filmovej sekcii. A ak chceš podporiť naše úsilie neustále skvalitňovať obsah, pridaj sa do klubu Refresher+, čím získaš neobmedzený prístup ku všetkým článkom.

5. WEN & Porsche Boy – East Side Sound

Porsche Boy sa postupne stáva stálicou na slovenskej rapovej scéne, keď vydáva nielen chytľavé klubové bangre, ale aj ucelené projekty, ktoré patria medzi to najlepšie v našich vodách. Nie nadarmo sme zaradili jeho debut Z domu preč do výberu TOP albumov v druhej polovici roka 2022. Tentoraz nás o svojom talente presvedčil albumom East Side Sound, ktorý vydal spoločne s Wenom ešte 3. marca.

Ich spoločná novinka obsahuje sedem skladieb, z ktorých každá vyniká v niečom inom, a to či už údernou produkciou, vtipom, egotripom, alebo aj krátkym dissom. Obaja raperi zostali verní svojmu lyrickému štýlu, striedajú flowy, dopĺňajú sa a funguje medzi nimi skvelá chémia, vďaka čomu sa pri počúvaní East Side Sound nebudeš nudiť ani na sekundu.

Takto si predstavujeme spojenie dvoch raperov na jednom ucelenom projekte.

Najlepšia skladba – lowkey

4. Taomi – Echinacea

Spevák a raper Taomi vydal na začiatku júna album Echinacea, vďaka ktorému ukončil približne trojročné čakanie na nový sólový projekt. Ešte predtým sme počuli dva single, a to Ty (Tomáš) a Kúsok mňa, ktoré boli náznakom toho, že Taomi dovolí poslucháčom nazrieť do svojho súkromného života viac ako v minulosti.

Echinacea obsahuje dokopy štrnásť plnohodnotných skladieb, ktoré najlepšie definujú slová energia a sloboda. Na novinke sa okrem piesní v rôznych hudobných žánroch vrátane rapu, popu a R&B, objavujú aj mená známych kolegov, ako sú Gleb, Samey, Katarzia alebo Laris Diam. Podľa Taomiho ide o jeho doteraz najväčší a najosobnejší hudobný počin, a to čo sa týka spevu, techniky aj textov.

„Názov som vymyslel asi ako poslednú vec, už keď som mal vytvorený aj tento doplnok, nafotený cover a mal som nahraté všetky tracky. Celkovo to tak uzatvorilo a podčiarklo celý projekt. Aj foneticky mi to veľmi dobre znelo. Vzniklo to úplne spontánne, chcel som niečo, čo reflektuje atmosféru toho albumu, niečo kvitnúce, jarné,“ povedal Taomi v našom rozhovore na otázku, prečo si vybral názov Echinacea.

Taomi – Sebavedomie (feat. Samey & Katarzia)