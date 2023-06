TOP 10 zahraničných rapových albumov za prvú polovicu roka 2023

Vo výbere tento raz nájdeš americký a britský rap, pričom jediný ženský projekt je dielom Ice Spice.

Zatiaľ čo v závere roka 2022 sme v článku chválili projekty od Stormzyho, Freddieho Gibbsa alebo dvojice Drake a 21 Savage, prvých 6 mesiacov v roku 2023 ovládli iní raperi. V životnej forme sa predstavil Tyler, the Creator na deluxe verzii svojho albumu Call Me If You Get Lost, ale aj Lil Yachty či Gunna, ktorý po návrate z väzby zatienil väčšinu kolegov z brandže.

Vo výbere sú albumy, ktoré boli vydané pred 20. júnom. Čestné uznanie si okrem vybraných projektov zaslúžia aj Larry June a The Alchemist za svoj spoločný album The Great Escape, svieža novinka s názvom KAYTRAMINÉ od dvojice Aminé a KAYTRANADA, Yeat s albumom AftërLyfe či Conway the Machine a jeho LP Won’t He Do It.

Odporúčané TOP 10 zahraničných rapových skladieb za prvú polovicu roka 2023

výber najlepších zahraničných rapových skladieb z prvej polovice roka 2023. Ak si fanúšikom domácej scény, sleduj túto tému na webe. Okrem hudobných zhrnutí si môžeš prečítať aj TOP rebríčky filmov či seriálov, ktoré nájdeš vo filmovej sekcii.

10. Rae Sremmurd – Sremm 4 Life

Súrodenecké duo Rae Sremmurd v zložení Slim Jxmmi a Swae Lee nás 7. apríla potešilo novým albumom po piatich rokoch a musíme uznať, že sa oplatilo čakať. Ich novinka Sremm 4 Life je totiž ich najlepším projektom, a to napriek tomu, že neobsahuje virálne hity. Úplne stačí, že väčšina skladieb má skvelý vibe a bavia nás aj po mesiacoch počúvania.

Slim Jxmmi a Swae Lee sa na tomto albume pohybujú nielen vo svojej komfortnej zóne v podobe trapových produkcií a úderných melódií, ale experimentujú s tempom, kadenciou slov aj so štruktúrou refrénov, vďaka čomu nás presvedčili o tom, že medzi nimi stále funguje chémia a majú čo ponúknuť v roku 2023.

Najlepšia skladba – Royal Flush (feat. Young Thug)

9. Young Nudy – Gumbo

Quantavious Tavario Thomas známy skôr pod pseudonymom Young Nudy patrí medzi našich obľúbených interpretov v posledných rokoch, keď každý ucelený projekt, ktorý vydá, je perfektný. Len si spomeň na minuloročné LP EA Monster.

„Vyberám si všetky beaty, ktoré sráči nenávidia,“ povedal Young Nudy pre Complex ešte v roku 2019 a v tomto duchu pokračuje aj v súčasnosti, keď vytiahol doteraz nepovšimnuté produkcie od Pi'erra Bourna či Coupeho a opätovne všetkým vytrel zrak. Na trinástich skladbách rozpráva pouličné príbehy so svojím charakteristickým flowom, pričom najvýraznejšou skladbou je Peaches & Eggplants.

Ak nepoznáš tvorbu 30-ročného rodáka z Atlanty, vypočuj si album Gumbo a možno zistíš, že si našiel/našla svojho nového obľúbeného interpreta.

Najlepšia skladba – Peaches & Eggplants (feat. 21 Savage)

8. Metro Boomin – Spider-Man: Across The Spider-Verse

Najvyhľadávanejší rapový producent v posledných rokoch, ktorý tvorí hity na počkanie, dostal možnosť vytvoriť soundtrack k novému filmu Spider-Man: Across The Spider-Verse a výsledkom je veľmi podarené LP plné zvučných mien vrátane Lil Uzi Verta, Offseta, A$AP Rockyho, Dona Tolivera, Lil Wayna alebo 2 Chainza.

Po skvelom LP Heroes & Villains z minulého roka Metro Boomin predstavil svoj prvý oficiálny soundtrack, ktorý je uhladený a prepracovaný do najmenších detailov, ale s jadrom skutočných emócií. Jediné, čo nás trochu ruší pri počúvaní, je až príliš veľa zmienok o akčnom superhrdinovi vtesnaných do veršov väčšiny spomínaných interpretov. Ako celok album funguje na jednotku s hviezdičkou a uplynie skôr, ako sa stihneš nadýchnuť.

Najlepšia skladba – Calling (feat. Swae Lee, NAV & A Boogie wit da Hoodie)

7. Avelino – GOD SAVE THE STREETS

Britská rapová scéna je na vzostupe a zásluhu na tom nesie aj interpret so pseudonymom Avelino, ktorý je v tieni slávnejších kolegov, ale vo svojom repertoári ukrýva kvality áčkovej hviezdy.

Rodák zo severnej časti Londýna nie je na scéne žiadny nováčik a na albume GOD SAVE THE STREETS predviedol všetky svoje nadobudnuté zručnosti vrátane tvrdého flowu a textov plných odkazov život v uliciach. Jedenásť skladieb s viacerými hosťami má skvelé tempo a nebudeš mať čas nudiť sa ani na sekundu, čo je dôkazom kvalitného diela.

Najlepšia skladba – TWIN FLAME

6. Ice Spice – Like..?

Jedinou ženskou zástupkyňou v tomto zozname je rodáčka z New Yorku s umeleckým menom Ice Spice, ktorá zobrala rapovú scénu útokom a ihneď si podmanila masy. V januári vydala krátke EP s názvom Like..? so šiestimi skladbami, vďaka ktorým nás presvedčila o svojom výnimočnom talente.

Ice Spice počas šestnástich minút čistého času dokazuje svoje lyrické schopnosti, pričom najvýraznejšími skladbami sú Gangsta Boo s asistenciou Lil Tjaya a virálny hit Princess Diana, na ktorý vznikol remix s Nicki Minaj. Ten nechýba vo výbere najlepších zahraničných rapových skladieb v prvej polovici roku 2023.

Áno, Ice Spice zatiaľ nedosahuje kvalít Cardi B či Lil’ Kim alebo iných hviezdnych interpretov z Bronxu, ale vyniká svojím roztomilým vystupovaním a zároveň surovým rapovým prednesom, ktorý milujeme. Vypočuj si EP Like..? a napíš nám svoj názor na umelkyňu, ktorá sa narodila 1. januára v roku 2000.

Najlepšia skladba – Princess Diana

5. Central Cee & Dave – Split Decision

Ak by Central Cee a Dave pridali do zoznamu skladieb spoločného EP Split Decision aspoň o dve či tri stopy navyše, určite by boli v tomto výbere na vyššej pozícii. Aj štyri skladby však stačili na to, aby preskočili množstvo štandardných albumov od rapových hviezd.

Split Decision vyšlo 4. júna a ide o dokonalý mix hry so slovami, kvalitných beatov a vtipu, ktorý sa v posledných rokoch z rapu vytratil. Je úplne jasné, že obaja interpreti si na tomto projekte užívajú svet zábavy. Chémia medzi britskými hviezdami je nepopierateľná, znejú, akoby spolu nahrávali už roky, a výsledný produkt je zatiaľ jedným z najlepších rapových projektov v prvej polovici tohto roku a návnadou, po ktorej budeš chcieť od tohto dua viac.

Najlepšia skladba – Sprinter

4. Gunna – a Gift & a Curse

Gunna má za sebou najnáročnejšie obdobie vo svojom živote, keď strávil približne sedem mesiacov za mrežami pre obvinenie veľkej poroty zo sprisahania s cieľom porušiť zákon s názvom RICO – z vraždy, ozbrojenej lúpeže a účasti na činnosti pouličného zločineckého gangu.

Viacero kolegov z rapovej brandže vrátane Lil Durka označujú Gunnu za potkana a zradcu, avšak svojím novým albumom s názvom a Gift & a curse všetkých schoval do vrecka. Áno, aj Durka s jeho nudným LP Almost Healed.

Sergio Giavanni Kitchens, ako znie občianske meno 30-ročného interpreta, sa počas štyridsiatich piatich minút zameriava najmä na obvinenia, ktoré boli voči nemu vznesené, pričom v každej skladbe rozpráva svoju verziu príbehu a vyzýva tých, ktorí ho obvinili z toho, že je udavač, ako aj starých priateľov, ktorí s ním prerušili kontakty po tom, čo sa vzdal obhajoby. Okrem toho Gunna na albume vyjadruje svoju zraniteľnosť a bolesť, ktorú cítil zo svojej situácie.

Najlepšia skladba – fukumean

3. Don Toliver – Love Sick

Blížime sa do finále tohto výberu a na bronzovú pozíciu sme umiestnili album Love Sick od Dona Tolivera, ktorý vyšiel 24. februára a radosť nám robí aj na začiatku leta.

Love Sick je ucelenou zmesou sviežej, trapom inšpirovanej produkcie, ktorá poskytuje dokonalý základ pre jedinečný vokálny prejav Dona Tolivera a jeho hypnotické melódie. Ako už názov napovedá, album sa zaoberá témami lásky a zlomeného srdca, ale opätovne vyniká aj interpretov talent na vytváranie chytľavých refrénov.

Na albume nájdeš aj množstvo zvučných spoluprác s hviezdami z áčkového zoznamu vrátane Travisa Scotta, Justina Biebera, Futura, Jamesa Blaka, Wizkida alebo Kali Uchis, s ktorou Toliver tvorí pár. Stručne napísané, album Love Sick je príjemný a zábavný na počúvanie.

Najlepšia skladba – Private Landing (feat. Justin Bieber & Future)

2. Lil Yachty – Let’s Start Here

Najnovší album Lil Yachtyho je úplne iný ako jeho doterajšia tvorba, ale nás si získal. LP s názvom Let’s Start Here vyšlo 1. februára a ponúka štrnásť skladieb zahalených do bláznivého obalu.

Lil Yachty viac nechcel byť vnímaný ako raper zo SoundCloudu, ale ako seriózny umelec a priamoúmerný tomu je zvuk aj lyrická časť albumu. Interpret z Atlanty priznal, že pri vzniku tohto projektu experimentoval s magickými hubami a výsledkom je spojenie popu, psychedelického rocku, trapu aj R&B v ucelenom diele, v ktorom do veľkej miery rozoberá svoje osobné skúsenosti s láskou a so vzťahmi.

Album Let’s Start Here dokazuje Yachtyho rast ako umelca a dokazuje, že je jeho najvyspelejším projektom, na ktorý budeme dlho spomínať.

Najlepšia skladba – drive ME crazy!

1. Tyler, the Creator – Call Me If You Get Lost: The Estate Sale

Ak patríš medzi našich pravidelných čitateľov, prvá priečka vo výbere pre teba nie je prekvapením, keďže Tyler, the Creator je pre nás jeden z najkomplexnejších raperov od čias Odd Future.

Tridsaťdvaročná hviezda sa na LP Call Me If You Get Lost: The Estate Sale vyhrala s rôznymi typmi produkcií vrátane synth-funku osemdesiatych rokov či južanského trapu a výsledok je božský. Tyler prostredníctvom ôsmich pridaných skladieb chrlí príbehy zo svojho súkromného života v spolupráci s A$AP Rockym alebo Vincom Staplesom a ukazuje nám ďalší krok na svojej ceste rastu a objavovania.

Deluxe verzia albumu Call Me If You Get Lost je voľným pokračovaním, ktoré skvelo doplnilo pôvodný tracklist z roku 2021. Takto si predstavujeme rapový album.

Najlepšia skladba – Sorry Not Sorry