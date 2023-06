TOP 10 zahraničných rapových skladieb za prvú polovicu roku 2023

Od Yeata s Young Thugom cez Latto s Cardi B až po Ice Spice a Kendricka Lamara. V redakcii sme vybrali najlepšie skladby za prvých 6 mesiacov v tomto roku.

Rap našťastie nepatrí medzi hudobné žánre, v prípade ktorých by bola núdza o nové skladby. Napríklad na území Spojených štátov amerických sa takmer každý deň nájde niekto, kto raketovo vystrelí na vrchol rebríčkov na Spotify, Apple Music alebo Billboard Hot 100.

Zachytiť všetky novinky je častokrát nadľudská úloha, ale napriek tomu sme za prvých 6 mesiacov v tomto roku počuli množstvo kvalitného rapu a toto je náš výber TOP 10 najlepších skladieb od zahraničných (amerických a britských) interpretov. Svoju pozíciu obhájili skúsení hráči, ako napríklad Tyler, the Creator, Cardi B alebo Kendrick Lamar, ale o miesto na výslní sa pokúšajú aj mladší kolegovia z brandže.

Čestné uznanie si okrem vybraných skladieb zaslúžia aj J. Cole, Young Nudy, 21 Savage, Lola Brooke, Lil Yachty, Gunna a ďalší, ktorých novinky sa do najužšieho zoznamu nakoniec nedostali.

10. Yeat feat. Young Thug – My Wrist

Noah Olivier Smith známy pod pseudonymom Yeat zatiaľ nepatrí medzi najväčšie rapové hviezdy v Spojených štátoch amerických, ale na svojom konte má viacero úspešných skladieb vrátane spolupráce s Young Thugom, ktorý je stále za mrežami.

Skladba s názvom My Wrist má pomerne tvrdú produkciu od BNYXa, a slúži ako dokonalá kulisa pre oboch interpretov, ktorí spojili svoje excentrické štýly rapu v spojení s poriadne drzými riadkami.

Look at my wrist, look at my fist, look at my bitch, ayy. Look at my whips, lickin' her lips, matchin' my drip, ayy.

9. J Hus feat. Drake – Who Told You

Na deviate miesto vo výbere sme umiestnili britsko-kanadskú spoluprácu, ktorá uzrela svetlo sveta na začiatku júna a ihneď získala hype. Drake nepatrí medzi interpretov, ktorí rozdávajú svoje slohy na počkanie a komukoľvek, avšak miluje UK rap a kultúru okolo neho. Sám vytiahol londýnskeho rapera na pódium počas svojho koncertu ešte v roku 2019, aby poukázal na jeho nesporné kvality.

Drake teraz zahviezdil na jeho novej skladbe Who Told You, ktorá vo veľkej miere čerpá z afroswingových zvukov a výsledok je skvelý. Zároveň ide o jeden z charakteristických prvkov tvorby J Husa, vďaka ktorému si získal tisícky fanúšikov vrátane nás.

I know the vibes, I know the vibes.

You're the one, girl, stop rollin' eyes.

I find love and it slowly dies.

8. Post Malone – Mourning

Je Post Malone stále raper v pravom slova zmysle? Asi nie, ale jeho prvú skladbu z pripravovaného albumu Austin, sme nemohli vynechať.

Novinka s názvom Mourning síce trvá len dve a pol minúty, avšak Posty počas nich predviedol naplno svoj talent a zároveň emócie, ktoré aktuálne prežíva. 28-ročný rodák z New Yorku využíva hru so slovami a v refréne prezrádza svoj osobný boj, ktorý zahŕňa jeho odkaz na falošných priateľov, vír slávy aj neschopnosť hovoriť s nikým o tom, čím práve prechádza. Pusti si túto emociálnu skladbu, ktorá je dôkazom toho, že rap prináša aj silnejšie texty.

Don't wanna sober up.

The sun is killin' my buzz, that's why they call it mourning.

Thought I was strong enough.

Threw my bottle at the sky, said, "God, that's a warning".

7. Don Toliver feat. Future & Justin Bieber – Private Landing

Z nášho pohľadu najlepšia skladba z albumu Love Sick, ktorý Don Toliver vydal v marci a určite nebude chýbať ani vo výbere najlepších projektov v tomto roku.

Private Landing je v poradí treťou spoločnou skladbou Dona Toliver a Justina Biebera, ktorá je neónovou pozvánkou do sveta hudobných hviezd. Medzitým je Future v najlepšej forme, keď sype jeden skvelý verš za druhým so svojim typickým flowom. Takéto áčkové spojenia často pôsobia povrchne a nudne, ale Private Landing je dostatočne originálna skladba na to, aby fungovala v každom playliste.

Diamonds and Margiela, AP canary yellow.

Yeah, she deserve a Patek 'cause she one of the members (for sure).

6. Latto feat. Cardi B – Put It On The Floor Again

Slovami chvály nebudeme šetriť ani v prípade spolupráce známych raperiek, ktoré na údernej produkcii od trojice Go Grizzly, Squat Beats a Ben Hogarth, doručili štipľavé verše plné egotripu.

Skladba Put It On The Floor Again je vzrušujúcim remixom hitu z portfólia Latto, ktorá si získala pozornosť vďaka temperamentu a originálnym hláškam, pričom pokračovanie je minimálne rovnako nákazlivé. Latto opätovne žiari, avšak šťavu dodáva skladbe elektrizujúca sloha od Cardi B, ktorá predvádza šikovnú hru s textom a agresívny flow.

Got so many chains on, I can't even see my throat.

These hoes don't do enough, that's why I always do the most.

5. Rae Sremmurd feat. Young Thug – Royal Flush

Duo Rae Sremmurd, ktoré tvoria súrodenci Slim Jxmmi a Swae Lee, vydalo po piatich rokoch album a s čistým svedomím môžeme napísať, že ide o ich najlepší projekt.

Medzi najvýraznejšie skladby patrí Royal Flush s Young Thugom, ktorá má podobne neodolateľnú a návykovú melódiu ako ich najväčšie hity No Type či Black Beatles. Možno sa nedajú porovnať na základe čísel, ale zasahujú rovnako. Na produkcii, o ktorú sa postarali ChopSquad DJ a Cubeatz, sa interpreti vyhrali so svojimi chválenkarskými textami a výsledný produkt má všetko, čo očakávame od klubového hitu v roku 2023.

She say I'm a drug, I gave her the dope.

My diamonds vaccinated like a ho (a ho).

4. Central Cee feat. Dave – Sprinter

Medzi najlepšie rapové skladby, ktoré sme počuli v prvej polovici roku 2023, určite patrí Sprinter od dvojice britských interpretov Central Cee a Dave.

Drsná produkcia, ktorú dopĺňajú podmanivé melódie a tvrdé basové linky, slúži ako pevný základ pre rapové hviezdy, aby postupne predniesli svoje podmanivé slohy. Príťažlivosť skladby Sprinter spočíva v jej schopnosti vtiahnuť poslucháča do deja svojím silným a atmosférickým zvukom. Kombinácia surovej energie prirodzenej výmeny názorov umelcov vytvára kúzlo. Central Cee a Dave majú medzi sebou skvelú chémiu a najlepším dôkazom je spoločné EP Split Decision.

Before I give you my Insta' password, I'll give you the pin to my AmEx, huh, alright.

This ain't stainless steel, it's platinum.

3. Ice Spice feat. Nicki Minaj – Princess Diana

Ice Spice a Nicki Minaj spojili sily a vytvorili remix na skladbu Princess Diana z debutového EP Like..? od 23-ročnej rodáčky z New Yorku aj s vizuálom plným obnažených zadkov, diamantových šperkov a ružovej farby.

Skladbe zostala charakteristická energia v produkcii od RIOTUSA, pričom fanúšikovia identifikovali niekoľko riadkov od Minaj ako potenciálne výstrely na umelcov, ako sú Cardi B či Megan Thee Stallion. Takto sa robia hity, priatelia.

When we come out, it look like Princess Diana on the street.

2. Tyler, the Creator – Sorry Not Sorry

Blížime sa do finále výberu, pričom tesne pod vrchol tento raz zostal Tyler, the Creator so svojou skladbou Sorry Not Sorry z deluxe verzie albumu CALL ME IF YOU GET LOST s podtitulom The Estate Sale.

Tyler sa nebojí písať fiktívne piesne o postavách, ktoré si vymyslel v hlave. Je to súčasť toho, čo z neho urobilo jedného z najlepších rapových rozprávačov. Avšak vždy, keď sa rozhodne úprimné opísať detaily z vlastného života, väčšinou prichádza so svojimi najlepšími dielami. V skladbe Sorry Not Sorry sa pozerá do svojho vnútra, rozmýšľa nad vonkajšou kritikou a vnútornou ľútosťou doterajšej kariéry. Ospravedlňuje sa svojim najbližším vrátane bývalých členov skupiny Odd Future a vlastnej matky, predtým, ako sa sarkasticky neospravedlní tým, ktorí sa ho snažia brzdiť sťažnosťami na to, kým sa stal a je dnes.

I'm sorry, I'm sorry I don't see you more.

I'm sorry that the four minutes where you see your son could feel like a chore.

Sis', I'm sorry I'm your kin.

Sorry we ain't close as we should've been.

Sorry to my old friends.

1. Kendrick Lamar feat. Baby Keem – The Hillbillies

Kendrick Lamar je z nášho pohľadu komplexný rapový interpret, ktorého genialita pokrýva všetky aspekty vrátane hudobných produkcií, textov, flowu, videoklipov aj živých vystúpení.

Jeho tretie spojenie s Baby Keemom, ktorý bol tiež hosťom na poslednom turné The Big Steppers Tour, je uvoľnené, energické a plné dômyselného vtipu. Kendrick rapuje s ľahkosťou a nadhľadom sebe vlastným, zatiaľ čo Baby Keem a jeho starší bratranec si vymieňajú hravé verše o peniazoch, úspechu a o tom, že sú najlepšie oblečenými rapermi. Či po hite s názvom The Hillbillies príde od zohratého dua aj spoločný projekt, sa ešte len uvidí, ale nie sme proti.