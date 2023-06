RECENZIA: Final Fantasy XVI prekonalo God of War: Ragnarok a stáva sa prvou monumentálnou hrou na PS5

Final Fantasy XVI je hra, pre ktorú sa oplatí kupovať PS5. Zmes Devil May Cry, God of War, Game of Thrones, Dragonball Z a Final Fantasy očarí každého hráča.

Recenzovaná platforma: PS5

Dostupné platformy: PS5

Cena: 70 – 80 €

Žáner: Akčné RPG

Vývojár: Square Enix – Creative Business Unit 3

Vydavateľ: Square Enix

Dátum vydania: 22. jún 2023

Final Fantasy XVI je hra, ktorá hráčov donúti kúpiť si PlayStation 5. Nezáleží na tom, či hrali predošlé časti. Ako všetky ostatné v sérii, aj tento diel je totiž kompletne novým príbehom, ktorý na predošlé nenadväzuje.

Ak by sme titul mali opísať jednou vetou, tak to je akčná adventúra mixujúca elementy z Game of Thrones, God of War, Dragonball Z, Final Fantasy a Devil May Cry.

Final Fantasy XVI Zdroj: Square Enix

Final Fantasy XVI predstavuje odklon od série, ktorý možno niektorí hráči neuvítajú, ale drvivú väčšinu ohúri. Nakoniec, ohlasy hráčov a recenzentov po celom svete sú veľmi pozitívne. Square Enix predalo za prvé tri dni viac ako tri milióny kópií a toto číslo sa bude poriadne navyšovať. Postačí, keď si niekto pozrie súboje s bossmi, ktoré vyrážajú dych.

Final Fantasy XVI splnilo to, v čom zlyhal God of War

Final Fantasy XVI je presne tým, čo hráči očakávali od nových častí hier God of War a čo tam nenašli. Epické súboje s bossmi, po ktorých sa mení pôdorys krajiny a na obrazovke sa dejú veľkolepé útoky gigantických monštier. Tie navyše reagujú na ovládanie hráčov, čo vytvára poriadny adrenalín. To všetko sa odohráva na pozadí dojímavého a premysleného fantasy príbehu.

Final Fantasy XVI Zdroj: Square Enix

Ten sa odohráva v krajine Valisthea v rozľahlom fantasy svete. Valistheu si rozdelili panovníci rôznych rodov na kráľovstvá, ktoré zápasia o nárok na používanie takzvaných Mothercrystals. Ide o zásobníky magických kryštálov, vďaka ktorým dokážu mágiu používať aj ľudia, ktorí ju normálne neovládajú.

Tí, ktorí sa s ňou narodia, však v spoločnosti prekvapivo nemajú veľké postavenie. Sú to častokrát otroci, ktorých ostatní utláčajú a zabíjajú. Final Fantasy XVI zo začiatku ponúka drsný pohľad na otroctvo, xenofóbiu a následky rozdelenia obyvateľstva do spoločenských tried v stredovekom prostredí.

Final Fantasy XVI Zdroj: Square Enix

Bohužiaľ, počas deja tvorcovia tieto témy nerozvinú a do popredia vstúpi klasický, klišé príbeh z japonských RPG, v ktorom sa objaví mocný záporák. Je to škoda, pretože dovtedy je príbeh v rámci žánru originálny, prekvapivo emotívny a vývojári ho v rámci série posúvajú k moderným štandardom.

Sympatické postavy

Hlavnou postavou je Clive Rosfield, syn arcivojvodu zeme Rosaria. Clive je skúsený šermiar a ochranca svojho mladšieho brata Joshuu. Joshua v sebe nosí ohnivého Eikona menom Phoenix. Eikony sú silné, obrovské magické stvorenia. Je ich celkovo desať a prebúdzajú sa v náhodných ľuďoch po celom svete. Daní ľudia sa po prebudení Eikonov okamžite stávajú mocnými a vplyvnými ľuďmi danej krajiny a zároveň terčmi pre znepriatelené národy.

Príbeh naberie na obrátkach, keď sa stane niečo nevídané. Clive v sebe prebudí druhého Eikona ohňa a spoločne so svojím bratom sa tak v jednej chvíli stanú držiteľmi dvoch ohnivých Eikonov. To je problém, keďže by mal existovať iba jeden.

Spustí to lavínu nečakaných udalostí, ktoré otrasú celým kontinentom a uvrhnú ho do stavu vojny. Clive sa po zvyšok hry snaží so svojimi starými a aj novými priateľmi bojovať proti neprávu, otroctvu a popritom sa pokúšajú zastaviť zánik celého sveta.

Final Fantasy XVI Zdroj: Square Enix

Ide o jeden z najosobnejších, najemotívnejších a najprepracovanejších príbehov v rámci série. Scenáristom sa však nepodarilo skĺbiť viaceré jeho témy a dejové línie, takže jedna dostala prednosť pred druhou a tvorcovia ich dostatočne dobre neuzatvorili. Príbeh umocňujú aj vynikajúce postavy na čele s Cliveom, ktorý sa vďaka svojej charizme, sile, presvedčeniu a celkovej, sympatickej osobnosti stáva jedným z najlepších protagonistov celej série.

Pomáha tomu aj bravúrny herecký výkon Bena Starra, ktorý mu požičal svoj hlas. FF XVI je zrejme najkvalitnejšou hrou v sérii, čo sa týka hereckých výkonov, ich réžie a dialógov. Tie v sebe majú štipku stredoveku, ale aj moderny, vďaka čomu sa s nimi hráči hravo stotožnia.

Dialógy sú pútavé dobre sa počúvajú, najmä tie v hlavnej dejovej línii. Najmä, čo sa týka vynikajúcej vedľajšej postavy Cida s geniálnym hlasom herca Ralpha Inesona.

Filmovo pôsobiace cutscény a príbeh

Hlavná dejová os funguje skvelo a ponúka komplexný príbeh, v ktorom dostáva priestor veľké množstvo postáv. Tie navyše prechádzajú osobnostným rozvojom a menia sa hráčovi pred očami. Hlavný príbeh tvorcovia vyrozprávali najmä skrz takzvané cutscény, a teda „filmové videá“, v ktorých hráč nič neovláda a len sleduje dianie na obrazovke.

Final Fantasy XVI Zdroj: Square Enix

Či už ide o tichšie, dialógové scény, emotívne prejavy postáv alebo megalomanskú akciu, réžia týchto scén je na špičkovej úrovni. Final Fantasy nikdy nepôsobilo v príbehovej zložke takto „filmovo“ a je to veľké pozitívum.

Final Fantasy zároveň nikdy nebolo také akčné. V rámci série ide o najakčnejší titul, pretože postavy a spolubojovníkov hráč prvýkrát v sérii neovláda taktickými pokynmi. Útočia automaticky.

Vynikajúce, avšak jednoduché súboje

Súboje sú veľmi plynulé a rýchle. Nepriatelia pôsobia unikátne a majú vlastné vzorce útokov, no zamrzí výber obtiažnosti. K dispozícii sú totiž iba dve – príbehová/ľahká a action focused/ťažšia.

Aj tá ťažšia je ale celkom jednoduchá a nepriatelia v nej až na výnimky v súbojoch s menšími a väčšími bossmi nepredstavujú žiadne riziko. Poraziť niektorých minibossov zvládnu hráči dokonca poraziť jednou rukou. Počas prvých 30 hodín hrania sme „zomreli“ dovedna tak štyri až päťkrát.

Final Fantasy XVI Zdroj: Square Enix

Samotný súbojový systém je veľmi zábavný, avšak zároveň aj dosť prostý. Okrem klasických útokov po stlačení štvorca ešte hra ponúka špeciálne útoky po stlačení R2 a ďalších tlačidiel.

Eikoni sú titáni tohto sveta

Tieto útoky si vyberajú na základe Eikonov, ktorých ovládli. Hráč postupne dostane viac Eikonov, z ktorých každý sprístupní nové špeciálne údery a schopnosti. Bez nutnosti vchádzať do menu sa naraz dá prepínať až medzi tromi, takže hráč vie naviazať až šesť špeciálnych útokov po sebe. Eikoni výrazne osviežujú hrateľnosť a zážitok zo súbojov a pribúdajú počas deja pravidelne.

Postavy dokážu aj odrážať útoky nepriateľov. Vyžaduje si to však veľmi presné načasovanie. Problém je, že odrážanie útokov (takzvané parry) sa robí rovnaký tlačidlom ako samotné útočenie (štvorcom). Hráč preto musí prestať útočiť, aby tesne pred útokom nepriateľa stlačil štvorec a odrazil ho.

Final Fantasy XVI Zdroj: Square Enix

Je to nepraktické a spomaľuje to plynulosť súbojov. Vôbec sme to teda nevyužívali a sústredili sme sa skôr na uhýbanie útokov (dodge). To funguje skvelo, keďže po perfektnom uhnutí tlačidlom R1 a následnom útoku sa na chvíľu spomalí čas.

Súbojový systém ponúka veľa možností, ako zdolať nepriateľov. Hráči musia prísť na to, aké kombinácie útokov (vytvorenie kombo útokov je veľmi jednoduché), uhnutí, odrážaní a špeciálnych schopnosti najrýchlejšie nepriateľa odzbroja a zlikvidujú. Akonáhle sa to však naučia, súboje im toho veľa nového neponúknu.

Spoľahnúť sa musia na príchod nových typov nepriateľov, ktorí trochu súboje osviežia novými animáciami a druhmi útokov, no v prvom rade na súboje s bossmi. Tie predstavujú skutočnú výzvu.

Epické súboje s bossmi posadia na zadok úplne každého

Nehovoriac o tom, že sú majestátne, epické a vyrážajú dych. Presne pre takéto momenty hráči milovali pôvodnú sériu God of War, ktorá tieto súboje v posledných dvoch častiach v takej miere nemala. Final Fantasy XVI ukazuje, že sa to dá aj s produkčnými hodnotami a kvalitami moderného audiovizuálneho spracovania.

Final Fantasy XVI Zdroj: Square Enix

Súboje s bossmi občas pripomínajú anime ako Neon Genesis Evangelion či DragonBall Z, v ktorých sa medzi sebou bijú gigantické príšery či obyčajní ľudia, ktorí však svojím súbojom menia pôdorys krajiny navôkol a zanechávajú za sebou len spúšť, deštrukciu a smrť. Sú to ohurujúce scény, ktoré v súčasnosti žiadna iná hra neponúka.