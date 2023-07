Šajmo robil taxikára a spovedal mladých Slovákov idúcich z párty. Takto to dopadlo (Anketa)

Viac sa dozvieš v našom videu.

Náš moderátor Šajmo sa spolu s kamerou vybral v piatok večer do mesta, aby zistil, kam Slováci najčastejšie cestujú taxíkom, aká je ich ideálne predstava piatkového večera či ktorá skladba ich nakopne pri jazde autom. No a keďže si na palubu taxíka zobral so sebou aj borovičku BOREC, ktorou pohostil svojich spolucestujúcich za ich úprimné taxikárske spovede, je samozrejmé, že si za volant nesadol. Ako sa dozvieš aj v samotnom videu – správny borec si totiž po vypití za volant nesadá, správny borec sa vozí.

Na toto myslí aj St. Nicolaus, ktorý stojí za obľúbenou značkou BOREC. Značka totiž prichádza s novou kampaňou, ktorou chce pomôcť predchádzať alkoholu za volantom. V minulom roku totiž zastavila polícia rekordných, takmer 11 000 vodičov pod vplyvom alkoholu a zaznamenala viac ako 1 200 dopravných nehôd spôsobených opitými vodičmi, pričom približne v štvrtine prípadov išlo o vážne dopravné nehody. Tvárou tejto kampane je raper Ego. Ako sa z neho stal borec si môžeš pozrieť v odkaze nižšie.

Pitie alkoholu tak musí ísť ruka v ruke s bezpečnosťou. Vo vybraných baroch získaš po objednaní troch šotov borovičky BOREC a v obchodných sieťach za kúpu fľašky promo kód na jazdu taxíkom HOPIN v hodnote 5 eur. Vďaka tomu nemusíš riešiť kto ťa odvezie večer domov či kedy si budeš môcť sadnúť za volant. „Keď piješ, tak nešoféruj.“ Z párty sa dostaneš bezpečne domov aj taxíkom. Pretože šoférovať pod vplyvom nielenže nie je cool, ale je tiež nebezpečné, nezodpovedné a zákonom zakázané.