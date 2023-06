Dcéra Arnolda Schwarzeneggera sa hanbila za slávu svojho otca. Prosila ho, aby ju nevozil až ku škole

Čím boli jej spolužiaci starší, tým viac sa začali zaujímať o populárneho hollywoodskeho herca.

Najstaršia z dcér Arnolda Schwarzeneggera Katherine si zaspomínala na svoje detstvo so slávnym otcom. V epizóde SiriusXM’s The Nikki and Brie Show prezradila, že sa za jeho popularitu začala hanbiť už v priebehu detstva.

Arnold totiž svoje deti vozil v netradičných autách, ako napríklad v Hummeri bez okien, dverí a strechy. „Môžeš ma, prosím, vyložiť dole na ulici? Prosím, som taká zahanbená. Môžeme si, prosím, zobrať minivan?“ hovorievala Katherine otcovi.

Čím boli navyše jej spolužiaci starší, tým viac si uvedomovali, že rodičom ich spolužiačky je milovaný predstaviteľ Terminátora. Na slávu otca si však dnes už 33-ročná Katherine dávno zvykla.

Sama žije po boku známeho herca Chrisa Pratta, s ktorým má dve dcéry Eloise Christinu a Lylu Mariu. 44-ročného Pratta môžeš poznať napríklad z trilógie Guardians of the Galaxy či Jurassic World.