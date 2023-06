Trend na leto: Staré džínsy po otcovi nevyhadzuj. Odstrihni ich pod kolená a budeš hviezdou ulíc

Ani krátke, ani dlhé. Ideálne však čo najširšie.

Šortky patria medzi kúsky, bez ktorých sa veľa z nás v lete nezaobíde. Ženy siahajú po krátkych s vysokým pásom, muži zase po užších tesne nad koleno. Ak však chceš toto leto kráčať po ulici tak, akoby si vyšiel rovno z prehliadkového móla, vezmi si na seba „jorts“. Tento trend nezaplavil len Instagram, ale minulý rok aj módne prehliadky najznámejších značiek ako Gucci, Givenchy či Max Mara, ktoré predstavili kúsky na tento rok. O tom, že ich je už plný Tiktok, nemusíme ani hovoriť.

Ako to v móde býva, nejde, samozrejme, o nič nové. Tento strih nohavíc bol obľúbený už v 60. rokoch 20. storočia, keď sa džínsovina považovala za akýsi nástroj vzbury. Mládež sa s ňou doslova hrala a pretvárala si ju podľa svojich predstáv. S veľkou obľubou sa vrátili na scénu v roku 2000 a dnes patria do skupiny trendov Y2K.

Slang „jorts“ spája dokopy slová „jeans“ a „shorts“. Ide o zrezané džínsy s bermudovým strihom cez alebo až pod kolená. Nie sú obtiahnuté a máš sa v nich cítiť jednoducho pohodlne. Dobrá správa pre páry, je to unisexový kúsok, takže ak však máte doma jedny takéto jorts, môžete si ich striedať medzi sebou. Nezabúdaj, čím širšie, tým lepšie. V našom zozname nájdeš tipy na pánske aj dámske štýlové kúsky.

Ak premýšľaš nad tým, ako ich nastylovať, inšpiruj sa Hailey Bieber. Jorts z bieleho denimu od Loulou Studio zladila s momentálne hot modelom letných sandál od The Row. A nezabudni biele ponožky. Je čas namakať lýtka!

Trendu širokých a dlhých šortiek neodolala ani Hailey Bieber. Zdroj: Instagram (@haileybieber)

Tommy Hilfiger

Jorts v bledomodrej rifľovine vynikajú bočnými vreckami s „cool“ nápisom. Dokonale k nim sedí crop top, vysoké ponožky a tenisky. Sú vyrobené z recyklovateľnej bavlny. Bermudy s nízkym pásom kúpiš na oficiálnej stránke značky za 109,90 eura.

Givenchy

Luxusný francúzsky módny dom ponúka štýlové šortky s efektom vypranej a opotrebovanej džínsoviny. Sú šedé, celé pokryté mohutnými vreckami. Na zipse môžeš vidieť zaujímavý detail s logom Givenchy. Šortky od luxusnej značky ťa vyjdú 990 eur.

Prada

Ďalšia drahšia verzia jorts pochádza z módneho domu Prada. Vyblednutým efektom rifľoviny dostávajú vintage nádych, sú vyrobené z organického materiálu. Majú nízky pás a zo zadnej strany nechýba emblém značky. Ak patríš medzi náročnejších „fashionistov“, kúpiš ich za 790 eur.

Mother

Tieto šortky by nízki ľudia mali asi po členok, no ak máš dostatočnú výšku, model spĺňa atribúty trendu na leto 2023. Bledomodré šortky z bavlny sú v strihu „culotte“, nohavice sa rozširujú do mierneho zvonu. Na stránke Luisa Via Roma ich kúpiš za 244 eur.

Mango

Španielska značka ponúka jorts pod kolená v tmavomodrej farbe. Ocenia ich všetci milovníci vysokého pásu. Na stránke ich kúpiš za 59,99 eura.