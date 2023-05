5 tipov na rýchly obed alebo večeru. Tieto recepty sú chutné, jednoduché a zvládneš ich do 20 minút

Nestrácaj čas tam, kde nemusíš. S týmito jedlami bude tvoje varenie rýchle a efektívne.

Koľkokrát za týždeň si povieš „nestíham“? Niekedy sú dni také, že nákupy a varenie je to posledné, na čo myslíš. Predsa len, veď komu by sa chcelo po dlhom dni v práci stráviť celý večer pri sporáku, však? Pripravili sme pre teba výber niekoľkých receptov, ktoré môžeš vyskúšať, keď nebudeš mať chuť ani čas stráviť hodinu v kuchyni. Tieto recepty ti nezaberú viac ako 20 minút a skvele sa hodia na rýchly obed alebo večeru. Dokonca máme pre teba aj tip na dezert, ktorý sa ti zíde, keď ťa prepadne náhla chuť na sladké.

Aby tvoje šetrenie času bolo čo najefektívnejšie, na nákup potravín môžeš využiť donáškovú službu Wolt Market. Svoje nákupy takto vybavíš niekoľkými klikmi, napríklad po ceste domov. Ani si nestihneš doma vyzuť topánky a už ti bude zvoniť kuriér s nákupom. Potraviny si môžeš objednať aj na presný čas, ak ti to takto vyhovuje viac.

„Tik Tok pasta“

Budeš potrebovať

500 g cherry paradajok

1-2 strúčiky cesnaku (Podľa chuti.)

olivový olej

čierne korenie

1 balenie syra feta (200 g)

čerstvý tymián (Podľa chuti.)

250 g cestovín (Ideálne fusilli alebo farfale.)

čerstvú bazalku (Podľa chuti.)

Postup:

Rozohrej rúru na 200 °C. Do stredu zapekacej misy daj feta syr, okolo poukladaj paradajky a navrch daj roztlačený cesnak, tymián a čierne korenie. Na záver všetko poriadne pokvapkaj olivovým olejom. Túto zmes daj do rúry piecť približne na 15 – 20 minút. Kým sa ti budúca omáčka pečie v rúre, priprav si cestoviny podľa inštrukcií na obale.

Keď bude zmes v rúre hotová, hneď po vybratí rozpuč paradajky a feta syr vidličkou. Pridaj uvarené cestoviny a všetko dobre premiešaj. Navrch pridaj nasekanú bazalku.

Quesadilla

Budeš potrebovať

1 strednú šalotku

1 strúčik cesnaku

1 konzervu čiernej fazule

120 g čedaru

papričky jalapeño (Podľa toho, akú štipľavosť znesieš. Pokojne môžeš aj vynechať.)

korenie podľa chuti (Ak si chceš zjednodušiť život, je dobré mať v zásobe hotovú zmes na quesadillu. V opačnom prípade skombinuj soľ, čierne korenie, sladkú papriku a oregano.)

olivový olej

4 tortilly (Ideálne kukuričné.)

Postup:

Šalotku nakrájaj na drobno a na olivovom oleji ju opeč do sklovita na miernom ohni. Potom pridaj zmes korenín a roztlačený cesnak. Všetko dobre premiešaj, pridaj fazuľky a počkaj, kým ti vznikne kašovitá zmes. Zatiaľ si nachystaj tortilly. Polovicu placky posyp čedarom. Na túto „čedarovú“ polovicu pridaj dostatočné množstvo fazuľovej zmesi a nakrájané jalapeños a opäť posyp syrom. Tortillu prelož na polovicu, ako keby si zatváral knihu. Placku opatrne prelož na panvicu a opeč z oboch strán. Mierne na ňu pritlač vareškou, aby sa ti obe polovice tortilly dobre zlepili. Potom tortilu prekroj na polovicu, aby ti vznikli dva trojuholníky. Ten istý postup opakuj pri zvyšných troch tortillách.

Pita z bieleho jogurtu s kuracím mäsom a tzatziki

Budeš potrebovať

Na pita chlieb

200 g gréckeho jogurtu

štipku soli

250 g múky (Ešte budeš potrebovať niekoľko gramov navyše na vaľkanie cesta.)

Tzatziki

1 polovicu šalátovej uhorky

1 strúčik cesnaku

140 g gréckeho jogurtu (1 balenie)

korenie na tzatziki

štipku soli a čierneho korenia (Podľa chuti.)

Náplň

1 kus kuracích pŕs (Toto jedlo si môžeš prispôsobiť. Môžeš použiť mleté hovädzie, prípadne nejakú vegánsku alternatívu.)

olivový olej

korenie (Závisí od toho, aké mäso použiješ a na čo máš chuť. Môžeš vyskúšať hotovú zmes na gyros. V prípade vegánskych alternatív nebude korenie ani potrebné.)

šalátovú zmes

Postup:

Najprv si priprav pita chlieb. Do strednej misy si daj grécky jogurt, hladkú múku a štipku soli. Múku do cesta vmiešavaj postupne, až kým ti nevznikne zmes, ktorá vyzerá ako kysnuté cesto. Možno budeš potrebovať o niekoľko gramov menej alebo viac múky, ako je v recepte. Celkové množstvo závisí od značky jogurtu a tvojich preferencií (či chceš „pevnejšie“ alebo vláčnejšie cesto). Pri tomto recepte je dobré, že ho môžeš robiť „od oka.“ Cesto vyvaľkaj na pomúčenej doske na placky. Môžeš si ich pripraviť veľké ako tanier alebo menšie (ako malý tanier), je to na tebe. Placky opeč nasucho z oboch strán na rozpálenej panvici.

Keď budeš mať placky hotové, môžeš sa pustiť do prípravy tzatziki. Uhorku dobre umy a nastrúhaj ju na jemno. Postrúhanú uhorku si vezmi do ruky a nad drezom z nej vytlač čo najviac vody. Potom ju prelož do misky, pridaj jogurt, roztlačený cesnak a korenie. Všetko dobre premiešaj. Následne si priprav náplň. Kuracie prsia si nakrájaj na kocky a dobre ich premiešaj s olivovým olejom a korením. Následne ich opeč na panvici do zlatista. Ak máš všetko hotové, stačí ti placku už len „vyskladať“. Tzatziki rozotri na chlebe a potom pridaj šalát a mäso. Pitu prehni na polovicu alebo zabaľ podobne ako burrito (závisí to od toho, aké sú tvoje placky veľké).

Letný šalát s kuskusom

Uvedené množstvá sú orientačné. Použi toľko, koľko zješ. Tiež môžeš experimentovať s rôznymi kombináciami ingrediencií.

Budeš potrebovať

130 g kuskusu

bobuľky z 1/3 granátového jablka

60 g syra feta

1 hrsť mandlí na plátky

1 polovicu avokáda

200 g cíceru z konzervy

1 malú šalotku

1 polovicu červenej papriky

1 hrsť čerstvej mäty

1 polovicu šalátovej uhorky

1 hrsť sušených rajčín v oleji

olivový olej

1 polovicu citróna

Postup:

Najprv si priprav kuskus. Daj ho do misky a zalej vriacou vodou tak, aby si mal nad kuskusom 1 cm vody. Misku zakry a počkaj pár minút, kým kuskus nasiakne všetku vodu. Plátky mandlí opraž na panvici na sucho. Daj si však pozor, potrvá to len chvíľku, takže sa od panvice nevzďaľuj. Cícer dobre poumývaj pod tečúcou vodou a jemne osuš utierkou. Avokádo, papriku, uhorku, rajčiny, šalotku a mätu nakrájaj na malé kúsky. Kuskus, cícer, mätu, granátové jablko, mandle a nakrájanú zeleninu daj do misy a všetko dobre premiešaj. V rukách polám fetu na malé kúsky a zapracuj do šalátu. Nakoniec pokvapkaj olivovým olejom a šťavou z polovice citróna. Pridaj ešte citrónovú kôru. Nezabudni všetko dobre premiešať. Tento šalát môžeš jesť samostatne, ale veľmi dobre chutí aj ako príloha k lososovi.

Rýchly ovocný crumble

Uvedené množstvá sú orientačné. Presná gramáž bude závisieť od počtu porcií a veľkosti tvojej zapekacej nádoby.

Budeš potrebovať

300 g mrazeného lesného ovocia

1 hrnček ovsených vločiek

2 lyžice masla (Ak chceš vegánsku verziu, môžeš použiť kokosový olej.)

1 lyžičku škorice

3-4 lyžičky trstinového cukru

vanilkovú zmrzlinu

Postup:

Začni tým, že vyhreješ rúru na 180 °C. Potom nasyp do malej zapekacej misy mrazené ovocie. Vezmi si inú misku, v ktorej si pripravíš posýpku. Do misky daj maslo a daj ho na niekoľko sekúnd do mikrovlnky, potrebuješ ho úplne mäkké. Pridaj škoricu, cukor a dobre premiešaj. Potom pridaj vločky a opäť zmes premiešaj. Teraz môžeš posýpku rovnomerne pridať navrch ovocia v zapekacej miske. Crumble sa ti bude piecť asi 10 – 15 minút. Z rúry ho môžeš vybrať, keď budú tvoje vločky opečené do zlatista a ovocie bude „bublať“. Servíruj s vanilkovou zmrzlinou.

Nezabudni, že vďaka Wolt Marketu vybavíš nielen rýchle varenie, ale aj nakupovanie.