Seriáloví „hrdinovia“, ktorých milujeme a fandíme im, aj keď sú vrahovia a odporní skazení ľudia

Niektoré seriálové postavy nám učarovali aj napriek tomu, že sú objektívne zlými ľuďmi.

Vrahov a zlých ľudí v skutočnom svete dokáže človek odsúdiť veľmi rýchlo. V zábavných médiách je to však iné. Ak je takáto postava v hrách, seriáloch či vo filmoch, ľudia zvyknú zabudnúť na morálne zásady a začnú takýmto postavám držať palce, aj keď páchajú zlo. V niektorých prípadoch cítia, že to nie je správne, ale nemôžu si pomôcť a v kútiku duše dúfajú, že sa im podarí utiecť spravodlivosti či trestu.

V tomto článku sa pozrieme na niekoľko takýchto postáv, ktoré prirástli k srdcu aj nám, hoci by sme ich v reálnom živote nechceli stretnúť a uvedomujeme si, že sú vo svojej podstate zlými ľuďmi, respektíve zločincami či záporákmi.

1. Walter White – Breaking Bad (herec Bryan Cranston)

Walter začínal ako postava, ktorú každý divák ľutoval, len aby ju ku koncu seriálu znenávidel. V snahe zabezpečiť svoju rodinu, vybudovať impérium a dokázať si svoju vlastnú brilantnosť obetoval lásku svojej rodiny, priateľstvo Jesseho, životy nevinných a neváhal zabíjať či zneužívať malé deti.

Walter White je jedna z najkomplexnejších televíznych postáv, ktorej osobnosť rozvinuli tvorcovia seriálu a herec Bryan Cranston do takej miery, že sa o ňom dá rozprávať celé hodiny. Prerod Waltera na Heisenberga je bravúrnou ukážkou scenáristickej a hereckej práce, ktorej kvalitu odrážajú pocity divákov voči príbehu a motiváciám hlavnej postavy.

Aj napriek tomu všetkému sme však Walterovi fandili. Najmä vďaka jeho inteligencii, dôvtipu a surovým inštinktom prežiť a zvíťaziť za každú cenu. Mal brilantnú myseľ a takmer vždy dokázal prísť s riešením, ktoré nás zaskočilo. Dúfali sme, že prežije a uspeje. Jeho koniec bol pritom nevyhnutný už od samotného začiatku.

Zdroj: ABC/Netflix/HBO

2. Tommy Shelby – Peaky Blinders (herec Cillian Murphy)

Tommy sa, pokiaľ ide o jeho správanie, nemôže vyhovoriť ani na hrôzy, ktoré zažil vo vojne. V gangu Peaky Blinders bol už pred nástupom na vojnu. Tá ho však zmenila na ešte krutejšieho a vypočítavejšieho človeka. Ako vodca gangu napáchal množstvo zla, spôsobil veľa utrpenia a vlastnoručne, ale aj nepriamo zavraždil popri zločincoch aj nevinných ľudí.

Tommy sa vyhrážal, kradol, zneužíval ľudí a v živote urobil len veľmi málo vecí, ktoré by neboli výlučne v jeho osobný prospech a ktoré by pritom nejakým spôsobom neškodili ostatným. Aj napriek tomu si nás získal, nepochybne vďaka charizme herca Cilliana Murphyho, ktorý v role exceluje.

Užívali sme si aj jeho ostré a strohé dialógy, komandovanie svojich podriadených a precízne plánovanie fungovania jeho gangu. Jeho osud je stále nejasný, keďže tvorcovia chcú príbeh ukončiť celovečerným filmom.

Zdroj: BBC One

3. Joel – The Last of Us (herec: Troy Baker/Pedro Pascal)

S postavou herného Joela hráči napáchali oveľa viac zverstiev, než koľko ich diváci videli v podaní toho seriálového. V seriáli je celkovo menej násilia než v hre.

Joel však aj tam zabíjal a ubližoval. Ellie sa dokonca priznal, že v minulosti vraždil aj nevinných, keď so svojím bratom Tommym prepadávali ľudí a kradli im zásoby. Joel sa vyzná v mučení, „lovení“ a zabíjaní ľudí. Navyše odsúdil ľudstvo na možnú záhubu, aj keď z pochopiteľných dôvodov.

Klamali by sme však, keby sme tvrdili, že sme si ho neobľúbili a že neignorujeme všetko zlé, čo urobil, len aby sme si odôvodnili to, ako mu žičíme. Najmä pre jeho city k Ellie a ochotu urobiť všetko pre to, aby ju ochránil. Zároveň sa nám páčilo, že je drsňák, no zároveň žiadny Rambo a má svoje slabosti.

Zdroj: HBO

4. Gus Fring – Better Call Saul (herec: Giancarlo Esposito)

V seriáli Breaking Bad sme tomuto záporákovi až tak nenadŕžali, ale v prequelovom seriáli Better Call Saul už áno. Tvorcovia poriadne rozvinuli jeho osobnosť, motivácie a dovolili nám nahliadnuť mu hlbšie do duše. Navyše nebojoval proti hlavnej a sympatickej postave ako v prípade Waltera Whitea.

V prequelovom seriáli sa nachádzajú viaceré scény zobrazujúce, aký smutný je jeho život a že sa musí vzdať vecí, ktoré ho robia skutočne šťastným. Pre svoje ambície a postavenie v zločineckom svete si nemôže dopriať celkom triviálne veci, ktoré iní ľudia vnímajú úplne samozrejme. Ide o unikátny pohľad na postavu, ktorá je síce v princípe zlá, ale jej tragický život ju robí sympatickou.

Zdroj: ABC/Netflix/HBO

5. Tony Soprano – Sopranos (herec: James Gandolfini)

S Tonym Sopranom diváci zažili neuveriteľne veľa depresívnych, smutných a inak emotívnych situácií, než aby s ním nedokázali súcitiť. Mafián zo starej talianskej školy čelil zrade, strelným poraneniam, nebezpečným nepriateľom, rozpadu rodiny a ďalším životným útrapám.

Zdroj: ABC/Netflix/HBO

Stále to však bol mafián, nepríjemný a arogantný cholerik a vrah. Objektívne by ho mal každý nenávidieť, respektíve si aspoň želať, aby čelil spravodlivosti. Namiesto toho sme boli jeho fanúšikmi až do samotného konca seriálu. Tony sa občas zachoval ako správny človek, pomáhal ostatným, rodine a kamarátom a často čelil problémom, ktoré pozná veľa z nás, takže ho tým tvorcovia „poľudštili“.

Vyznával aj niekoľko správnych hodnôt a snažil sa postarať o svoju rodinu. A aj keď to nie je nič pozitívne, bol „správny old school gangster“, čo je fanúšikom klasických mafiánskych filmov veľmi sympatické.

Zdroj: HBO

Ďalšie skvelé postavy, ktoré boli divákom sympatické a mnohí im fandili, aj keď robili zlé veci: Don Draper z Mad Men bol sukničkár, klamár, sebec, egoistický a miestami nechutný chlap. Keďže sa seriál odohráva v 60. rokoch minulého storočia, nebolo to vtedy v jeho pracovnom prostredí nič výnimočné.

Za záporáka či zlého človeka možno považovať aj Franka Castlea alias Punishera. K jeho násilným činom ho dohnalo až to, keď mu niekto zabil ženu a dcéru, no Frank si následne užíval zabíjanie a neváhal mučiť každého, kto ho dostal bližšie k jeho cieľu.

K týmto postavám sa hodia aj hlavné postavy zo seriálov Dexter či Hannibal, ale napríklad aj Hound z Game of Thrones. Diváci seriálu The Wire zase milovali postavu Omara Littlea, aj keď zabíjal a pohyboval sa v zločineckom svete plnom drog. Posledné roky diváci možno fandia aj Loganovi Royovi zo Succession, ktorý zďaleka nie je taký zlý človek ako muži v tomto článku, no má veľa negatívnych stránok.