Fashion ikona Michèle Lamy: pri práci počúva techno, miluje vôňu ťavieho moču a každé ráno si na čelo nakreslí čiernu čiaru

„Mám rada parfumy, ktoré voňajú ako slnko a ťaví moč,“ vraví. Na raňajky si dáva čiernu kávu a cigaretu. Spoznaj ikonu módy, súčasného umenia a popkultúry.

Michèle Lamy ti môžeme predstaviť ako ikonu, performerku, tvorkyňu brutalistického nábytku, hudobníčku a v neposlednom rade ako celoživotnú múzu a manželku módneho návrhára Ricka Owensa.

Aj keď sa o módu nezaujímaš, určite ti neunikne a na prvý pohľad ťa zaujme jej excentrický výzor. K jej tajomnej osobnosti patria čierne prsty, zlaté zuby, mohutné kovové doplnky aj čierna čiara vedúca cez stred čela. Pre Dazed prezradila, že taxikári v Paríži ju žiadajú, aby im vyveštila z dlaní.

Najskôr právnička, potom striptérka

Michèle Lamy sa narodila vo Francúzsku, pred tým, ako sa presťahovala do Ameriky, pôsobila ako právnička v Paríži. Neskôr pracovala aj ako striptérka, keď sa spoznala s rôznymi ľuďmi a umelcami, ktorí ju len utvrdili v tom, že svojím výzorom chce vyjadriť niečo viac.

Jej životné cesty viedli do Los Angeles, kde otvorila začiatkom 90. rokov klub Les Deux Cafés. Bolo to miesto, ktoré sa stalo epicentrom hollywoodskej smotánky. V klube sa pravidelne stretávali osobnosti ako Madonna, Lenny Kravitz, Sharon Stone, David Lynch, Nicole Kidman a Marilyn Manson. Klub bol útočiskom aj pre trans či queer ľudí. Lamy tu vystupovala ako speváčka so svojou kapelou Lavascar.

Dnes má dôležité postavenie vo svete módy, umenia, ale aj architektúry či interiérového dizajnu. Spolupracuje s galériami, organizuje výstavy po celom svete, vraví sa, že je to osoba, ktorú všetci milujú, vyhľadávajú, chcú s ňou spolupracovať alebo len tak, tráviť čas. „Ak s vami strávi pol hodiny, úplne sa sústredí len na vás. To je to, čo vyvoláva kúzlo. Vďaka nej sa každý cíti očarujúci,“ opisuje umelkyňu režisérka Bankowsky.

S Michèle Lamy spolupracoval napríklad Kanye West, Asap Rocky či duo FKA Twigs. Kto je táto záhadná žena, ako sa spoznala s Rickom Owensom a čo si myslí o Kim Kardashian, sa dočítaš v článku.

Prsty si namáča do špeciálneho farbiva

K tajomnému „looku“ patria jej prsty namaľované čiernou farbou. Lamy si ich namáča do špeciálneho rastlinného farbiva, ktoré pochádza z Japonska. Ide o materiál podobný hene. Aj napriek tomu, že má 79 rokov, na jej nohách môžeš vidieť len mohutné vysoké topánky na platforme, ktoré nosí aj jej manžel Rick Owens. Jej tvár a telo zdobia piercingy a tetovania. V rozhovore pre Dazed priznala, že nemá rada plastické operácie.