8 outfitov, ktoré dokazujú, že Donald Glover a.k.a. Childish Gambino je majstrom elegantného luxusu aj ležérneho mestského štýlu

Čoskoro 40-ročný herec a raper sa v poslednom období venuje svojmu štýlu viac ako kedykoľvek predtým. Jeho dlhoročná stylistka Ilaria Urbinati nazýva Glovera svojou múzou a hovorí, že je to preto, lebo je ochotný podstúpiť takmer čokoľvek.

Donald Glover známy aj pod pseudonymom Childish Gambino je talentovaný umelec, ktorý sa presadil v hudobnom aj hereckom priemysle. V redakcii uznávame nielen jeho profesionálnu kariéru, ale aj hviezdny spôsob obliekania plný senzačných kombinácií a originálnych mužských modelov.

Ako sa vyvíjala Gloverova kariéra, vyvíjal sa aj jeho štýl. Zatiaľ čo sa do povedomia širokej verejnosti dostal ako Troy Barnes v komédii Community, kde nosil nudné tričká s výstrihmi a zle padnúce rifle, teraz mu tvár lemuje výrazná brada s fúzmi a má mužské ramená, ktorú zdobia superluxusné krajčírske kúsky – najčastejšie z dielní módneho domu Zegna, respektíve Saint Laurent.

Predstavujeme najlepšie outfity v podaní čoskoro 40-ročného herca a rapera, v ktorých možno nájdeš inšpiráciu alebo minimálne získaš nové obzory v mužskej móde.

Donald Glover na odovzdávaní Zlatých glóbusov 2023 v minimalistických modeloch z dielní módneho domu Saint Laurent. Zdroj: Getty Images/Daniele Venturelli/Contributor

Na odovzdávaní Zlatých glóbusov v Beverly Hills v januári tohto roku sa Donald Glover postavil pred zástup zvedavých fotografov v modeloch z dielní módneho domu Saint Laurent.

V spolupráci so svojou osobnou stylistkou Ilariou Urbinati pokračoval vo svojej záľube v jemnom, sofistikovanom krajčírstve, keď vsadil na bielu zavinovaciu róbu a široké nohavice s rozparkom z kolekcie jar/leto 2023. Atmosféru sedemdesiatych rokov podporuje smokingové sako s rovnými ramenami a dvojradovým zapínaním, ktoré celému vzhľadu dodáva „black tie“ štruktúru. Siluetu doplnil o sériu šperkov vrátane retiazok a hodinky Cartier.

Málokto by to dokázal zvládnuť s takým nadhľadom ako Glover, ktorý si tento štýl naozaj pretvoril po svojom. Malo by byť nelegálne byť takýto cool.

Donald Glover na červenom koberci GQ Global Creativity Awards 2023 v New Yorku. Zdroj: Dimitrios Kambouris/Getty Images for GQ

„Povedali mi, že je to ‚black tie‘, tak som si vzal čiernu kravatu,“ hovoril prítomným reportérom Glover na červenom koberci počas prvého ročníka GQ Global Creativy Awards a pokračoval: „Povedal som si: ‚Čo iné by som nemal robiť?‘ To bolo jediné pravidlo.“

Glover prišiel do New Yorku v outfite Valentino – čiernu hodvábnu kravatu a klasickú bielu košeľu doplnil o čierne nohavice v zvonovom strihu a elegantnú lesklú obuv. Najvýraznejším prvkom bola nadrozmerná kožená bunda v zelenej farbe, ktorá vyzerala božsky v kontraste s červeným pozadím. Cena za tento kúsok je viac ako 3 000 eur.

Zdroj: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Ikonická Vanity Fair Oscar Party ponúka každý rok priestor pre odvážne haute couture outfity spod rúk svetoznámych návrhárov a tento rok si svoje miesto na výslní ukradol aj Childish Gambino v tomto originálnom outfite.

Autor hitu This Is America, ktorý má skoro 900-miliónov videní na Youtube, sa predviedol v modeli od módneho domu Alexander McQueen. Konkrétne v sivom overale s hlbokým výstrihom, dvojradovým zapínaním, výrezmi v oblasti rebier a so zvonovými nohavicami s jemnou štruktúrou. Siluetu doplnil o lesklé čierne topánky na nízkych podpätkoch a sériu retiazok, ktoré dodali celému outfitu správny, drzí šmrnc. Cena a dostupnosť takýchto outfitov je otázna, keďže väčšinou ide o návrhy vyrobené na mieru.

Vieš si na sebe predstaviť takýto odvážny mužský outfit?

Glover na premiére 3. série seriálového hitu Atlanta v Hollywoode. Zdroj: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Ležérna podoba formálneho oblečenia v podobe outfitu, v ktorom Glover prišiel na premiéru 3. série seriálu Atlanta, nám vyrazila dych.

Úspešný umelec sa v tomto prípade obrátil na módny dom Zegna, a to vrátane obuvi. Vzhľad pochádza z mužskej kolekcie na sezónu jar/leto 2022 a obsahuje kimonové hodvábne sako s tonálnym priehľadným tričkom a bavlneno-konopné nohavice. Strih oboch modelov je primerane voľný – sako sa vinie popri vreckách na nohaviciach s vysokým pásom, ktoré sa dokonale zlievajú na jeho melanžové topánky.

Zdroj: MEGA/GC Images

V skvelom jarno-letnom outfite sa Donald Glover ukázal aj počas natáčania filmu Mr. and Mrs. Smith v uliciach New Yorku.

Herec pred kamerami zahviezdil v tmavomodrej košeli s bodkovaným vzorom a krátkymi rukávmi, akú nájdeš v ponuke značky Derek Rose za približne 300 eur v obchode MR PORTER, ktorú stylisti doplnili o široké nohavice japonskej značky Needles, ktoré sú v čiernom farebnom vyhotovení dostupné za cenu na úrovni 450 eur cez platformu Farfetch. Rovnaké má v zbierke napríklad A$AP Rocky.

Dokonalý vzhľad s nádychom sedemdesiatych rokov, v ktorom ovládneš ulice.

Zdroj: Dominik Bindl/WireImage

Slovami obdivu a chvály nemôžeme šetriť ani v tomto prípade. Glover prišiel do Múzea moderného umenia (MoMA) v New Yorku na reklamnú udalosť spojenú so seriálom Atlanta v takomto trendy mestskom outfite, ktorý by sme privítali aj v našich šatníkoch.

Zdá sa, že slávny umelec miluje všetko, čo pochádza z dielní newyorskej značky BODE, čo by sme mohli všetci a nikomu z nás by to neprekážalo. Výnimkou nie sú ani charakteristické prešívané súpravy vo výrazných farebných vyhotoveniach. Glover vsadil na obdobné modely, aké nosí jeho postava Earn v spomínanom seriálovom hite, keď za seba nechal hovoriť dvojdielny komplet v červenej farbe s kontrastnými bielymi a modrými prvkami, pod ktoré si neobliekol ani tričko.

Konkrétne návrhy sú vypredané, ale v obchode BODE nájdeš viacero atraktívnych alternatív, bohužiaľ, ceny sú poriadne vysoké.

Zdroj: Cindy Ord/Getty Images for SiriusXM

Moderný mestský outfit ako víno. Donald Glover si získal naše srdcia aj vďaka takýmto ležérnym siluetám, v ktorých vyzerá božsky.

Áno, môžeš si obliecť aj väčšie sako, respektíve vrchnú košeľu, ako napríklad semišový variant v hnedom vyhotovení od Ermenegildo Zegna Couture. Nasleduj Gloverov príklad a uisti sa, že zvyšok tvojho oblečenia je uhladený. Ak je príliš veľa kúskov splývavých, je málo priestoru na to, aby si skutočne videl outfit a nechal túto atraktívnu vrchnú vrstvu urobiť svoju prácu. Úzke nohavice, základné biele tričko a elegantné kožené čižmy tvoria skvelý podklad.

Zaujímavú alternatívu tmavohnedej semišovej vrchnej košele sme našli v portfóliu značky Mango za rovných 200 eur.

Glover na Vanity Fair Oscar Party v roku 2022. Zdroj: Lionel Hahn/Getty Images

Dokonalý letný outfit predviedol čoskoro 40-ročný umelec aj počas Vanity Fair Oscar Party v roku 2022, keď do honosných priestorov v Beverly Hills dorazil v ľahkých modeloch v pastelových farbách.

Glover v spolupráci s celebritnou stylistkou Ilariou Urbinati vybrali zavinovaciu košeľu v štýle kimona a komfortné nohavice – obe z dielní britského výrobcu King & Tuckfield, ktoré nájdeš v online obchode. Cena vrchného dielu je 300 eur, zatiaľ čo nohavice môžu byť tvoje za 375 eur.

Obleč sa v štýle Donalda Glovera a.k.a. Childisha Gambina

Získaj skvelý vkus ako hviezdny umelec vďaka týmto tipom. Vybrali sme rovnaké produkty, aké nosí samotný Glover, aj kvalitné alternatívy.