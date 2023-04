Andrej si dal zamraziť spermie, pretože mu zistili rakovinu: Bol tam gauč ako v porne a telka, ja som len vytiahol mobil

Obával sa o svoj život, ale premýšľal aj nad budúcnosťou. Nechcel prísť o šancu na rodinu, preto sa obrátil na centrum asistovanej reprodukcie.

Andrej Mores mal 28 rokov, keď mu zistili rakovinu semenníkov. Prišlo to náhle a zrazu stál pred otázkou, čo bude robiť, až mu ochorenie alebo liečba vezmú šancu na vlastné deti. „Je to druhá najdôležitejšia otázka, ktorú som riešil. Prvá bola, či budem žiť, ale hneď druhá bola, či budem môcť mať deti.“ Rozhodol sa dať si svoje spermie zamraziť a tým si zvýšiť šancu na rodinu v budúcnosti.

O svojej skúsenosti natočil aj video a v rozhovore pre Refresher zdôrazňuje, že o prevencii, ale ani o možnosti mrazenia spermií sa nehovorí dosť často. Muži tak pri ťažkých ochoreniach niekedy ani nevedia, že takáto možnosť existuje.

Zdroj: archív Andreja Moresa

Choroba mladých mužov, ktorá môže ovplyvniť aj šancu na deti

Rakovina semenníkov je najčastejšou rakovinou, ktorá postihuje mužov. A to najmä mladých mužov vo veku 15 až 35 rokov. Zvyčajne sa prejaví bezbolestnou hrčkou, no u Andreja to tak nebolo.

Podozrenie, že niečo so semenníkom nie je v poriadku, mal mladý Žilinčan pár mesiacov. Napokon si jedného dňa uvedomil, že celý semenník je tvrdý ako kameň, a šiel k urológovi.