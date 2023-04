FOTO: Toto je najmenší pes na svete Pearl. Ťažko uveriť tomu, koľko centimetrov meria na výšku a dĺžku

Čivava Pearl sa podľa Guinnessovej knihy rekordov môže pýšiť titulom najmenšieho žijúceho psa na svete. Sučka z Floridy sa zmestí doslova do vrecka, pričom jej telo je kratšie ako jednodolárová bankovka. Pearl sa titulu podľa The Guardian dočkala po tom, ako ju zmeral veterinár, ktorý skonštatoval, že jej výška v kohútiku je len 9,14 centimetra a dĺžka 12,7 centimetra.

