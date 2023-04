Videli sme prvé dve časti komediálnej drámy Beef. Kórejská novinka plná hnevu a pomsty je taká dobrá, až nás to desí

Horúca novinka od kórejského režiséra Leeho Sunga Jina, je to najlepšie, čo sme v poslednej dobe videli. Beef má šancu uspieť u fanúšikov Parazita ale aj seriálu Dead To Me. Zahrá si v ňom aj Ashley Park zo seriálu Emily v Paríži.

Komediálno-dramatická revenge novinka Beef streamuje na Netflixe už od dnes 6. apríla a my ti ju všetkými desiatimi odporúčame ako horúci tip na binge-watching. Ak túžiš po niečom novom a originálnom, no zároveň hľadáš v seriáloch „komfort“, pokojne prestaň skrolovať Netflix a okamžite stlač play. Po pozretí prvých dvoch epizód série môžeme s istotou prehlásiť, že sme za poslednú dobu nič lepšie nevideli.

Okrem dramatickosti a nenúteného humoru ťa seriál kórejského režiséra Leeho Sunga Jina a spoločnosti A24 (od ktorej pochádza aj oscarový hit Everything Everywhere All At Once), pohltí najmä nepredvídateľnosťou postáv, ktoré budeš milovať, nenávidieť a v neposlednom rade sa v nich nájdeš aj ty (všetkých nás totiž niekedy poháňa ego).

The Beef sa rafinovane pohráva s konceptom hnevu aj zúfalstva a skúma, ako ďaleko vie človek riadený týmito emóciami zájsť. Inými slovami – máme dočinenia s perfektnou spoločenskou satirou, pri ktorej zapojíš mozgové bunky.

Hlavné postavy Beef, Amy a Dannyho spája podobný osud, obaja však pochádzajú z iného prostredia v LA. Zdroj: Netflix/A24



Okrem milovníkov seriálových noviniek si pri Beef prídu na svoje najmä fanúšikovia Parazita (Joon Ho Bong) ale aj seriálu Dead To Me (aj keď v Beef je to zatiaľ bez vraždy).

Beef je príbeh dvoch nepriateľov, ktorí majú spoločného viac, ako by chceli

Hneď v prvých minútach pilotnej epizódy nám tvorcovia predstavujú hlavnú zápletku aj ústredné postavy seriálu. Potyčka na parkovisku, ktorá vyústi do automobilovej naháňačky, postaví do cesty dvoch neznámych ľudí: opravára na mizine Dannyho Cho (Steven Yeun) a podnikateľku s nenaplneným snom – Amy Lau (Ali Wong). Dvaja cudzinci, ktorí pochádzajú z celkom iných spoločenských vrstiev (no predsa im obom krachuje život), sa od prvého stretnutia stávajú úhlavnými nepriateľmi, ktorí v sebe navzájom prebúdzajú tie najhoršie verzie samých seba.

Hlavné postavy sa v seriáli Beef popasujú so stavom bezmocnosti a obrovskou túžbou po pomste. Zdroj: Beef

Divákovi nemôže uniknúť, že sa cez všetku tú nenávisť a súťaživosť zároveň stávajú hybnou silou a zdrojom adrenalínu toho druhého, ale aj vzájomným zrkadlom. Amy a Danny si totiž už nemôžu byť viac podobní a po skončení druhej epizódy sa nevieme dočkať, či sa z nich stanú skôr spojenci alebo milenci (alebo oboje).