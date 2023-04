6 slovenských značiek, ktoré robia naozaj kvalitné basic tričká

Ak túžiš po ozajstnej kvalite a dlhovekosti, tento článok je práve pre teba. Týchto 6 slovenských značiek ti ponúka nadčasový dizajn, kvalitné materiály a častokrát aj fair play lokálnu výrobu.

Všetky ženy sa zrejme zhodnú na tom, že azda najobľúbenejším a najuniverzálnejším modelom v ženskom šatníku je hneď po šatách práve tričko. Stačí, ak má tie správne línie, príťažlivú farbu, príjemný materiál a jednoduchý outfit na bežný deň je na svete za pár sekúnd.

Buffet – slovenský dizajn a európska kvalita

Ak je oblečenie tvojím najlepším nástrojom na vyjadrenie štýlu a osobnosti, slovenská značka Buffet je pre teba ako stvorená. Okrem toho, že ti ponúka vzácnu kombináciu popkultúry a extravagancie, sú jej modely prepojením unikátneho dizajnu a vysokej kvality. Na svoje si prídu milovníci streetwearu, ktorí si potrpia na udržateľnosť.





Slovenská značka Buffet ti ponúka nadčasový streetwear dizajn a taliansku kvalitu. Zdroj: Buffet

Všetky modely vrátane tričiek, o ktorých je v tomto článku reč, sú vyrobené z prémiových deadstock materiálov, ktoré dizajnéri značky získavajú od malých textilných výrobcov v Taliansku (tí sú zároveň dodávateľmi pre luxusné módne domy). Výroba sa ďalej orientuje do malých rodinných dielní v Porte (v prípade luxusnejších kúskov zase v štúdiu značky).

Takéto postupy nehovoria áno len udržateľnej filozofii, ale aj jedinečnosti dizajnu, ktorý sa reprodukuje len v malých množstvách.



Z ponuky e-shopu nás nesmierne zaujalo najmä modré džersejové tričko s dlhým rukávom a výrazným kontrastným prešívaním za 90 eur. Vďaka jemne priesvitnému materiálu mu nechýba ani vzdušnosť a univerzálnosť. Skvelou voľbou pre minimalistky je aj basic unisex hnedé tričko zo 100 % bavlny za 50 eur.

Slovenská značka ti ponúka nadčasový dizajn a udržateľnú filozofiu. Zdroj: Buffet

Petra Weingart – nadčasový minimalizmus

Etická slowfashion značka Petra Weingart (od rovnomennej slovenskej dizajnérky) je ako stvorená pre ženy, ktoré si vo svojom šatníku potrpia na udržateľnú módu, komfort a nadčasové streetwear kúsky. V portfóliu dámskych tričiek, ako aj iných modelov oceníš veľmi unikátny rukopis dizajnérky, ktorá sa často pohráva s oversized líniami, asymetrickým strihom a pánskymi prvkami.

Dizajnérka Petra Weingart dáva ležérnosti poriadny upgrade. V jej rukopise nájdeš oversized línie, asymetriu aj pánske prvky. Tento minimalizmus, ktorý je spojený s pomalou udržateľnou módou, ťa rozhodne bude baviť. Zdroj: Petra Weingart

Tričká od Petry Weingart však vedia rovnako dobre pôsobiť ako základ streetwearového outfitu, ale aj ako elegantný doplnok. Zladiť ich môžeš k baggy džínsom, maxisukni, robustným teniskám či luxusným lodičkám.

Model Vedette Long Sleeve T-shirt, ktorého základom je prémiová organická bavlna, zladíš k elegantným nohaviciam, maxisukni aj bielym džínsom. Zdroj: Petra Weingart

Do pozornosti dávame najmä tričko Vedette Long Sleeve T-shirt (68 eur), ktoré nás upútalo vďaka vypchávkam na ramenách a oversized strihu. Rovnako odporúčame basic model Stella Cotton T-shirt za 75 eur, ktoré je takisto ozvláštnené odnímateľnou vypchávkou.

Studió Loungewear – spojenie trendov a ženskosti

Tričká v ponuke Studió Loungewear sú perfektnou voľbou pre domáci či športový outfit, no vďaka štýlovému dizajnu by bola obrovská škoda ich neprevetrať aj v uliciach veľkomiest. Basic línie, mnohokrát oživené strihom, monogramom značky či nezapracovaným lemom, môžeš zaradiť do denného, ale aj pracovného looku.

Značka si zakladá na udržateľnom podnikaní, takže odmieta nadprodukciu. Na svoje ručne vyrobené tričko si síce počkáš 12 až 13 dní, ateliér šije na mieru, vďaka čomu si môžeš prispôsobiť dĺžku aj jednotlivé detaily, custom úprava ťa vyjde iba 4 eurá.

Slovenská značka Studió Loungewear ťa zaujme dizajnom, ale aj udržateľnou filozofiou výroby. Okrem basic strihov má v ponuke aj sexi crop topy s viazaním či stojačikom. Zdroj: Studió Loungewear

Studió Loungewear sa v neposlednom rade snaží zaradiť do väčšiny svojej produkcie práve organické materiály. Láskou na prvý pohľad v ponuke Studiá Loungewear je práve tričko Tennessee N°5 Basic s oversize strihom a nezapracovaným spodným lemom. Model, ktorý tvorí v 95 % práve organická zateplená bavlna, kúpiš za 45 eur. Odporúčame ho vo farbe army green.

Modely zo Studió Loungewear sú vhodné rovnako na domáce, ako aj streetstylové outfity. Okrem pútavého dizajnu a univerzálnosti oceníš aj fair-play udržateľnú lokálnu výrobu. Zdroj: Studió Loungewear

Ak v tvojom šatníku preferuješ viac sexi prvky, crop top s viazaním RIBBED N°63 (z elastického bavlneného úpletu) je pre teba ideálnou voľbou. Mať ho môžeš za 43 eur.